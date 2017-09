Polis Müdüründen Hdp'li Vekile: Seçilmiş İnsanlarsınız, İlk Önce Kanunlara Sizler Uymak Zorundasınız

HDP Kadın Meclisi'nin Diyarbakır'da yapmak istediği oturma eylemine polis, OHAL kapsamında yasağın devam ettiğini belirterek izin vermedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Felaknas Uca'nın eylemde ısrarcı olması üzerine polis müdürü, "Gelin el birliğiyle beraber, sağduyuyla bu işin üstesinden gelelim. Sizler seçilmiş insanlarsınız, ilk önce kanunlara sizler uymak zorundasınız" dedi.



HDP Kadın meclisi'nin 'Kadın katliamlarını durduracağız, yaşamı özgürleştireceğiz' sloganıyla 9 ilde eş zamanlı düzenlediği oturma eylemi, Diyarbakır'da olaysız geçti. Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in de bulunduğu HDP'li kadınlar, merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'ne geldi. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Sanat Sokağı'na giren kadınlar, burada polis engeliyle karşılaştı. Milletvekili Uca, polis yetkilisine, 9 ilde eş zamanlı bir eylem yaptıklarını, bu kapsada Diyarbakır'da da oturma eylemi yapmak istediklerini söyledi. Polis Müdürü de, Uca'ya, OHAL kanunu kapsamında ve Diyarbakır Valiliği'nin almış olduğu kararla eyleme izin vermeyeceklerini belirterek, açık alanda her türlü eylem yasağının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:



"Şu an ilimizde bu tarz bir eyleme müsaade edemeyeceğiz. Şu an bulunduğunuz yer itibariyle esnafın iş yaptığı bir yer esnafın ticaretini bu tarz bir eylem engeller. İnsanlar şuan da istirahat ediyorlar ve insanların istirahat saatini engellerseniz, kanunen de yasak olduğu gibi normal insani yönden de düşündüğümüzde bu tarz bir eylemin hoş olmayacağını düşünüyorum. Pazar günü bu ilde bir miting var. Mitinge de izin verildi. Sizler seçilmiş insanlarsınız siyasi kişiliklersiniz, lütfen bu şehirdeki güvenliği bizimle beraber sizlerde sağlamak zorundasınız. Siyasi sorumluluğunuz var. Lütfen bu şehrin güvenliğini riske sokacak davranışlara girmeyelim. Gelin bugün el biriyle beraber sağduyuyla bu işin üstesinden gelelim. Demokratik kurallar her zaman demokratik haklar içindir. 'Ben demokratik hakkımı kullanıyorum' diye siz insanların demokratik haklarını engelleyemezsiniz. Sizler milletvekilisiniz, sizler seçilmiş insanlarsınız, ilk önce kanunlara sizler uymak zorundasınız. Buyurun parti binasında yapabilirsiniz."



Milletvekili Felaknas Uca ise polis müdürüne, "Bu eylem her ilde var. Şimdi bir milletvekili olarak, biz açıklamamızı yapmak istiyoruz. Neden parti binasında yapalım, her ilde yapılıyor" diyerek karşılık verdi.



Polis müdürüyle süren diyaloğa, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik de katılarak, "En doğal hakkımızdır. Biz eylemimizi burada yapacağız" dedi.



POLİS MÜDÜRÜ: YEMİNİNİZE SADIK KALIN



Bunun üzerine polis müdürü Milletvekili Birlik'e, "Leyla hanım siz mecliste yemin ettiniz, lütfen yemininize sadık kalın. Kanunlara uyacağınız diye yemin ettiniz. Siz de yemininizin gereğini yapın. Lütfen kanunlara uymak üzere yemininizin gereğini yapın. Müsaade etmeyeceğiz. Gelin bugün el birliğiyle gaz, TOMA olmadan her hangi bir müdahale olmadan. Karşılıklı sağduyuyla, çözüm yolu bularak, ilçe binanız yüz metre ileride orada yapalım. Onun dışında hiç bir şeye müsaade edemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Yaşanan diyalogların ardından milletvekilleri ile partili kadınlar, oturma eylemi ve açıklamayı HDP Yenişehir İlçe merkezinde yapmaya karar verdi. Grup yoğun güvenlik önlemleri altında İlçe binasına gitti.