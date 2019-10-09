Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı
Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
09.10.2019 15:44
Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: DHA