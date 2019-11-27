Polis memurunun kafasında şişe kırdığı iddia edilen Survivor Adem Kılıççı'dan ilk açıklama

27.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:10

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasına katılarak şampiyon olan Adem Kılıççı, Sarallar grubuna mensup arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral, eğlenmek için gece kulübüne gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü ve polis olan şahıs, Kılıççı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. İddialara göre milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu.

3'ER YIL HAPSİ İSTENDİ

Kılıççı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede iştirak halinde silahla polis memuru Murat C.'yi darp ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istendi.

"ADALET ER YA DA GEÇ TECELLİ EDER"

Çıkan haberler üzerine Survivor şampiyonu sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Hakkımda çıkan 'Polis memurunun kafasında cam şişe kırdı' şeklindeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Bahsi geçen olayın gerçekleştiği gün, eğlenmek için bir arkadaşımla gece kulübüne gittiğim doğrudur. Mekanda diğer arkadaşlarımla tesadüfen karşılaştım. Ancak olay olduğunda ben lavabodaydım. Benim olayla kesinlikle bir ilgim ve alakam yoktur. Kamera görüntülerinde de bu husus çok açık ve net görünmektedir. Aksine olayın gerçekleştiği yere geldiğimde tüm iyi niyetimle tarafları ayırmak ve ortamı sakinleştirmek için elimden geleni yaptım. Daha sonradan polis memuru olduğunu öğrendiğim arkadaşa da ilk yardımı uyguladım. Yapılan asılsız bu haberler şahsımı itibarsızlaştırmakta ve karalamaktadır. dava sonunda da beraatime karar verileceğine tüm yüreğimle ve iyi niyetimle inanıyorum. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmaması adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Unutmayın ki; adalet er ya da geç tecelli eder."

Öte yandan ünlü yarışmacıya Survivor'daki arkadaşlarından destek mesajları yağdı.