Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
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Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te evinde beylik tabancasıyla kendisini vuran polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te evinde beylik tabancasıyla kendisini vuran polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memur Ahmet D. beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki evinde tabancasıyla kafasına sıkan Ahmet D. ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ahmet D.'yi ambulansla, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralı olan Ahmet D., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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