Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu

Antalya'da bir şahıs, kuyumcuyu soymak için ilginç bir yöntem buldu. Polis kılığında kuyumcuya girerek silah doğrulttuğu dükkan sahibini koli bandıyla bantlayıp kelepçeleyen soyguncu, 1 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Antalya'da polis kıyafeti giyen silahlı bir kişi, silah zoruyla kuyumcu ve yan esnafı kelepçeleyip yaklaşık 1 kilodan fazla altını alarak kaçtı.

Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, Feyze Bulce'ye ait kuyumcuya polis kıyafetli ve kafasında kask olan bir kişi girdi.

KOLİ BANDIYLA BANTLAYIP KELEPÇELEDİ

İsmi öğrenilemeyen şahıs, silahını doğrultarak Bulce'yi koli bandıyla boynunu bantladı, ardından kelepçeledi. Soyguncu o sırada dükkan gelen esnaf Şükrü Gülşen'i de kelepçeledi. Ardından kuyumcudaki yaklaşık 1 kiloyu geçkin altını alıp bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

"POLİS ZANNETTİM"

İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin çevrede eşkale uygun şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf Şükrü Gülşen, "Polis kıyafetli girdiği için polis zannettim. Meğerse soyguncuymuş. Kelepçeyle bizi içeri yatırdı ve kelepçeledi. Altınları alıp gitti. Biz kaldık öyle. 1 kilodan fazla altın götürdü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı