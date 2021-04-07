Polis, kaybedilen 27 bin TL'lik altınını sokak sokak arayarak buldu
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Polis, kaybedilen 27 bin TL'lik altınını sokak sokak arayarak buldu

İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Haberler | 3. Sayfa

Polis, kaybedilen 27 bin TL'lik altınını sokak sokak arayarak buldu Ev almak isteyen oğluna yardım etmek isterken biriktirdiği altınları düşürüp kaybetti Poşet içindeki altınlar kaldırımda bulundu, sahibine teslim edildi Eskişehir'de fiyat almak için yanında getirdiği altınlarını kuyumcuda...

Polis, kaybedilen 27 bin TL'lik altınını sokak sokak arayarak buldu

Ev almak isteyen oğluna yardım etmek isterken biriktirdiği altınları düşürüp kaybetti

Poşet içindeki altınlar kaldırımda bulundu, sahibine teslim edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de fiyat almak için yanında getirdiği altınlarını kuyumcuda düşüren vatandaşa polis ekipleri yardımcı oldu.

Eskişehir'de yaşayan 67 yaşındaki Kenan Başaran, ev almak isteyen oğluna maddi destek sağlamak için altınlarını satmak istedi. Evinde bulunan altınlara yanına alarak Arifiye mahallesi Belediye sokakta bulunan Taşbaşı Çarşısı'ndaki kuyumculara giden Kenan Başaran, fiyat aldıktan sonra evine giderken altınlarını düşürdü. Durumu fark ettiği gibi Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Kenan Başaran, polislerden yardım istedi.

Poşet içindeki altınlar kaldırımda bulundu

Olayla ilgili inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Bölge devriyesi ekipler kuyumculara durumu bildirirken, bir ekip de 67 yaşındaki Kenan Başaran ile birlikte geçtiği yollarda altınları aramaya başladı. Müracaattan yaklaşık 30 dakika sonra Kuyumcular Çarşısı'nın yanındaki yolda bulunan kaldırımda poşet içerisindeki altınlar bulundu. Kenan Başaran'ın kaybettiği altınları bulan polis ekipleri Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek gerekli işlemlerin ardından altınları sahibine eksiksiz şekilde teslim etti.

"Polislerimize çok teşekkür ederim"

Kuyumcuların 27 bin lira değer biçtiği altınlarının kısa sürede bulunup kendisine eksiksiz şekilde teslim edilmesinden duyduğu mutluluğu belirten Kenan Başaran ise, "Bugün 11.30 civarında altınlarımla birlikte kuyumcudan çıktım. Sonra düşürmüşüm. Hemen karakola gelerek yardım istedim. Benimle birlikte gelip araştırdılar. Sağ olsunlar buldular ve eksiksiz şekilde teslim ettiler. Polislerimize çok teşekkür ederim. Altınlarımı bulmak için epey çaba gösterdiler. Yarım saat içinde altınlarımı buldular" ifadelerini kullandı.

Polis, kaybedilen 27 bin TL'lik altınını sokak sokak arayarak buldu
Polis, kaybedilen 27 bin TL'lik altınını sokak sokak arayarak buldu
Polis, kaybedilen 27 bin TL'lik altınını sokak sokak arayarak buldu
Polis, kaybedilen 27 bin TL'lik altınını sokak sokak arayarak buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:44:27. #1.14#
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