Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı
18.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:54
Afyonkarahisar'da fuhuş yaptığı öne sürülen kadınla sosyal medya üzerinden iletişime geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda kadınlar birlikte ona yer temin ettiği öne sürülen bir başka kadın daha gözaltına aldı.
Erenler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen Tuğçe T., (23) ile irtibata geçti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ardından Tuğçe T. ile belirtilen adreste buluşan ekipler, şahsı ve ona fuhuş yapmasında yer temin ettiği öne sürülen Kevser L., (25) isimli kadını gözaltına aldı.
SORGUSUNUN ARDINDAN SERBEST KALDI
Olayın ardından gözaltına alınan Kevser L., adliyeye sevk edilirken, Tuğçe T. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı