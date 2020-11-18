Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı

Afyonkarahisar'da fuhuş yaptığı öne sürülen kadınla sosyal medya üzerinden iletişime geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda kadınlar birlikte ona yer temin ettiği öne sürülen bir başka kadın daha gözaltına aldı.