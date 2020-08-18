Polenta nedir? Polenta nasıl yapılır? Polenta tarifi ve yapılışı Polenta, mısır unundan yapılan ve İtalya'ya özgü bir yemek türüdür. Türk mutfağındaki mıhlama ile benzerlik gösterse de polentanın kendine has bir tadı vardır. İçinde zerdeçal bulunan polenta, et yemeklerinin vazgeçilmez parçası olarak bilinir. Polenta yapılışı haberimizde.

Polenta, kalın ve ince çekilen mısır unundan yapılan, İtalya'ya ait bir yemektir. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle anılan polenta MasterChef'de de yarışmacılardan istenen yemeklerden oldu. Polenta nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

POLENTA NEDİR?

Polenta, kalın veya ince şekilde çekilmiş sarı veya beyaz mısır unundan yapılan bir yemek malzemesidir. Ayrıca İtalya'nın kuzeyi, İsviçre'nin Tessin kantonu, Fransa'nın Savoie bölgeleri orijinli bu malzemenin kaynatılması ile yapılan yemeğe de ismini vermiştir. Languedoc'ta "milhàs", Gaskonya'da "cruchade", Romanya ve Moldova'da "mamaliga", Reunion Adasında "sosso maïs" isimleri ile de tanınmaktadır.

POLENTA MALZEMELERİ

4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatl kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri

POLENTA NASIL YAPILIR?

Polentayı pişireceğiniz tencereye su, zerdeçal ve tuzu koyun ve kaynatın. Su kaynayınca ocağın altını kısın ve mısır irmiğini ekleyin, yeniden kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca ocağın altını kısın ve arada karıştırarak 25 dakika pişirin.

Karışıma rendelenmiş peynir ve tereyağını ekleyip, arada karıştırarak beş dakika daha ocakta tutun.

Tabanı ve kenarlarını yağlı kağıtla kapladığınız kare veya dikdörtgen bir servis tabağına polentayı dökün ve tabana yayılmasını sağlayın.

Karışım katılaşana kadar 15 dakika civarında bekledikten sonra, dilimler halinde keserek servis yapın.