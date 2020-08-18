Polenta nedir? Polenta nasıl yapılır? Polenta tarifi ve yapılışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polenta nedir? Polenta nasıl yapılır? Polenta tarifi ve yapılışı

Polenta, mısır unundan yapılan ve İtalya'ya özgü bir yemek türüdür. Türk mutfağındaki mıhlama ile benzerlik gösterse de polentanın kendine has bir tadı vardır. İçinde zerdeçal bulunan polenta, et yemeklerinin vazgeçilmez parçası olarak bilinir. Polenta yapılışı haberimizde.

Polenta nedir? Polenta nasıl yapılır? Polenta tarifi ve yapılışı
18.08.2020 22:04 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:08

Polenta, kalın ve ince çekilen mısır unundan yapılan, İtalya'ya ait bir yemektir. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle anılan polenta MasterChef'de de yarışmacılardan istenen yemeklerden oldu. Polenta nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

POLENTA NEDİR?

Polenta, kalın veya ince şekilde çekilmiş sarı veya beyaz mısır unundan yapılan bir yemek malzemesidir. Ayrıca İtalya'nın kuzeyi, İsviçre'nin Tessin kantonu, Fransa'nın Savoie bölgeleri orijinli bu malzemenin kaynatılması ile yapılan yemeğe de ismini vermiştir. Languedoc'ta "milhàs", Gaskonya'da "cruchade", Romanya ve Moldova'da "mamaliga", Reunion Adasında "sosso maïs" isimleri ile de tanınmaktadır.

POLENTA MALZEMELERİ

4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatl kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri

POLENTA NASIL YAPILIR?

Polentayı pişireceğiniz tencereye su, zerdeçal ve tuzu koyun ve kaynatın. Su kaynayınca ocağın altını kısın ve mısır irmiğini ekleyin, yeniden kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca ocağın altını kısın ve arada karıştırarak 25 dakika pişirin.

Karışıma rendelenmiş peynir ve tereyağını ekleyip, arada karıştırarak beş dakika daha ocakta tutun.

Tabanı ve kenarlarını yağlı kağıtla kapladığınız kare veya dikdörtgen bir servis tabağına polentayı dökün ve tabana yayılmasını sağlayın.

Karışım katılaşana kadar 15 dakika civarında bekledikten sonra, dilimler halinde keserek servis yapın.

İlgili Haberler

Sonsuzluk işareti ( ∞ ) nedir, nasıl yapılır? Klavyeden sonsuzluk işareti yapılışı
Sonsuzluk işareti ( ∞ ) nedir, nasıl yapılır? Klavyeden sonsuzluk işareti yapılışı
Aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Aşure içinde neler var? Aşure gününün anlamı ve önemi nedir? 2020 Aşure ne zaman?
Aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Aşure içinde neler var? Aşure gününün anlamı ve önemi nedir? 2020 Aşure ne zaman?
Gelin pastası tarifi, gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası kaç kalori?
Gelin pastası tarifi, gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası kaç kalori?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Yerli otomobilin tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Yerli otomobilin tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hümeyra Sezen Aksu Aamir Khan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Rusya
Şu an buradasınız: Polenta nedir? Polenta nasıl yapılır? Polenta tarifi ve yapılışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 22:25:31. #1.15#
title