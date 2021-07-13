POLATLI BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
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POLATLI BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

POLATLI BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
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Kurumsal Hizmet Birimleri POLATLI BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından hizmete açıldığı günden bu yana bölgenin cazibe merkezi haline gelen Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Kurumsal Hizmet Birimleri POLATLI BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından hizmete açıldığı günden bu yana bölgenin cazibe merkezi haline gelen Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı. Polatlı Belediyesi Hayvan Pazarı her yıl olduğu gibi İç Anadolu'nun dört bir yanından satış için gelen besicilerden ve alışveriş için gelen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

OLUŞABİLECEK YOĞUNLUĞA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

15. 000 m2'lik alanıyla bölgenin en büyük ve modern canlı hayvan pazarı olan Polatlı Belediyesi Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri tarafından bayram öncesi dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapılan Hayvan Pazarı'nda; kurban kesim yerleri ve alım-satım alanları düzenlenerek bayramda oluşabilecek yoğunluk dolayısıyla gerekli önlemler alındı.

BESİCİLERİN İLK TERCİHİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Polatlı ekonomisine büyük katkı sağlayan Hayvan Pazarı'nın içerisinde; alım-satım alanları, kesimhaneler, hayvan padokları, karantina ahırı, tesis işletme binası, veterinerlik, restaurant, dezenfeksiyon alanları, duşlar ve tuvaletler bulunuyor. Modern, nezih ve hijyenik yapısıyla Kurban Bayramı'nda besicilerin ve vatandaşların ilk tercihi olan Polatlı Belediyesi Hayvan Pazarı bu sene de büyük ilgi görerek, kıyasıya pazarlıklara sahne olacak.

Kaynak: Habermetre

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POLATLI BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI - Haberler
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