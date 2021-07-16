Pokémon Unite, Nintendo Switch çıkış tarihi belli oldu!

The Pokémon Company ile Tencent'in ortaklığı tarafından yayınlanacak Pokémon Unite'in Nintendo Switch ve mobil sürümlerinin piyasaya sürüleceği tarih belli oldu. Pokémon Unite çıkış fragmanı yayınlandı!

TiMi Studios tarafından geliştirilen, The Pokémon Company ile Tencent'in ortaklığı tarafından yayınlanacak olan Pokemon Unite'nin Nintendo Switch ve Android, iOS çıkış tarihi belli oldu.

Pokémon Unite, Pokémonekiplerinin birbirleriyle savaştığı, oynaması ücretsiz bir MOBA oyunudur. Her oyun, kazanmak için gol atması gereken beş düşük seviyeli Pokémon'dan oluşan takımlardan oluşur. Oyuncular, daha güçlü yetenekler kazanmak için Pokémon'larını zamanla geliştirebilirler. Takımlar, vahşi Pokémon'u yenerek veya ele geçirerek ve ayrıca rakiplerin Pokémon'larına karşı KO'lar için puan kazanır. Oyunun önemli bir yönü, Scorbunny serisi için korsan temalı kıyafetler ve Snorlax için bir ananas kostümü de dahil olmak üzere oynanabilir Pokémon için yeni kıyafetlerin kilidini açmaktır.

The Pokemon Company, piyasaya sürülecek Pokemon Unite'ın 21 Temmuz 2021'de Nintendo Switch için çıkacağını duyurdu. Oyun, Eylül ayında Android ve iOS cihazlar için de piyasaya sürülecek. Ayrıca, Pokémon Unite YouTube kanalında oyun için yeni bir çıkış fragmanı yayınlandı.

Pokémon Unite, lansman döneminde oyunu oynayan kişilere bonus vereceğini duyurdu. Fragman, 31 Ağustos'tan önce Pokémon Unite oynayan oyuncuların Zeraora'nın kilidini ücretsiz olarak kullanabileceğini ortaya koyuyor. Zeraora, Alola bölgesinden elektrik tipi bir efsanevi Pokémon'dur.

Pokémon Unite piyasaya sürüleceğini öğrenen hayranların ilk baştaki tepkisi olumsuz oldu. Pokémon Unite'nin bir MOBA oyunu olduğunun ortaya çıkması, hayranların ciddi anlamda tepkisini çekmişti. Ancak, Pokémon Unite betasını deneyimleyen birçok oyuncu oyun hakkında olumlu geri bildirimler paylaştı.