Pokemon Scarlet ve Pokemon Violet duyuruldu

Pokemon Company, Pokemon serisinin yeni oyunları olan Pokemon Scarlet ve Pokemon Violet'i oyunculara duyurdu. Pokemon Gününde gerçekleştirilen Pokemon Presents sunumu sırasında duyurulan Scarlet ve Violet'in 2022'nin sonlarında çıkış yapması bekleniyor. Game Freak tarafından geliştirilecek olan oyunlar yeni ve farklı bir bölgede geçecek. Ayrıca paylaşılan videoda başlangıç Pokemonlarının ne olduğu da oyuncularla paylaşıldı. İsimlerini hala bilmemekle beraber alışageldiğimiz su, ateş ve çimen türüne ait gözüküyorlar.

YENİ POKEMON OYUNLARI DUYURULDU

Paylaşılan trailer bize oyunların nasıl olacağı ile ilgili fikirler verse de Scarlet ve Violet hakkında bildiklerimiz oldukça kısıtlı. Serinin önceki oyunu Pokemon Sword and Shield'ınkine benzer bir görselliğe sahip olan Scarlet ve Violet, ayrıca alışageldiğimiz Pokemon oyunlarından farklı bir yöne doğru kaymış gözüküyor. Gerek trailerda gözüken geniş açık alanlar ve gerekse de YouTube videosunun açıklama kısmında geçen "open-world" ibaresi, Scarlet ve Violet'in açık dünya bir Pokemon oyunu olmayı hedeflediğini gösteriyor.

Pokemon Company son zamanlarda bir hayli yoğun çalışıyor. Şirket Kasım 2021'de Pokémon Diamond ve Pearl'ün remake'i olan Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl'ü piyasaya sürmüştü. Ardından Ocak 2022'de Pokémon Legends: Arceus'u yayınlamıştı. Videonun sonunda çıkan yazıya göre de 2022'nin sonunda Scarlet ve Violet'i oyuncularla buluşturacaklar.

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Serinin bundan önceki ana oyunu olan Pokemon Sword and Shield da Pokemon Gününü kutlamak amacıyla 3 yıl önce bugün 27 Şubat 2019 tarihinde duyurulmuştu. Aradan geçen 3 yılın ardından bugün de Violet ve Scarlet'in duyurusunu almış olduk. Sword and Shield oyuncuları Galar bölgesine götürmüş ve Gigantamax Pokémon gibi evrene yeni konseptlerle tanıştırmıştı. Pokemon Scarlet ve Violet ne gibi yenilikler yapacak sorusunun cevabı ise şimdilik belli değil.

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