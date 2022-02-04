Pokemon Legends: Arceus kullanıcı sayısı 6.5 milyona ulaştı

Pokemon Legends: Arceus, İngiltere'deki tüm kutulu oyun satışlarının neredeyse yarısını oluşturuyor. Nintendo America'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pokemon Legends Arceus'da heyecan verici yeni bir maceraya atılmış olan dünya çapındaki 6.5 milyondan fazla kaşife teşekkür ederiz." sözlerine yer verdi.

Yeni Pokemon oyununun çıkış tarihi, Nintendo için en son finansal raporlarda önemli bir veri olmadığı anlamına gelirken, diğer önemli kilometre taşları ve açıklamalar yapıldı.

Pokemon Legends: Arceus,Game Freak tarafından geliştirilen ve Nintendo ve The Pokemon Company tarafından Nintendo Switch için yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunudur.