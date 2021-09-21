Point Blank Klan Savaşları "Back To School" şampiyonu DEEMER oldu!
AES Gaming'i 2-1 yenen DEEMER ekibi şampiyon oldu.
Point Blank Klan Savaşları "Back To School" turnuvasının şampiyonu DEEMER takımı oldu.
Klan Savaşları "Back To School" 19 Eylül Pazar canlı yayınlanan karşılaşmalar ile son buldu. 32 takımın katıldığı Klan Savaşlarında favori takımlar zirveyi zorlasa da maalesef başarılı olamadılar. DEEMER rakiplerine şans vermeden turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.
Turnuva sonundaki ödül dağılımı şu şekilde oldu:
1. Takım : DEEMER - 2.000 TL
2. Takım : AESGaming - 1.500 TL
3. Takım : MURDERS - 1.000 TL
4-8. Takımlar : 10.000 TG
AES Gaming ekibini 2-1 skorla yenmeyi başaran DEEMER 2.000 TL nakit para ödülünün sahibi oldu. Şampiyonu ve katılan ekipleri tebrik ediyoruz.
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