Poğaça tarifi: Enfes poğaça tarifi, kolay poğaça tarifi, yumuşacık poğaça tarifi

25.09.2019 14:48

5 çaylarının, ara öğünlerin ve kahvaltıların olamazsa olmazı poğaçalar, farklı lezzet ve tarif seçenekleri ile özel alternatifler sunuyor. Puf poğaça tarifi, 5 dk poğaça tarifi, ev yapımı poğaça tarifi, çiçekli poğaça tarifi, dereotlu poğaça tarifi, peynirli poğaça tarifi, pratik poğaça tarifi, elmalı poğaça tarifi ve çikolatalı poğaça tarifi gibi seçeneklerin arasından öne çıkan 5 tarifi sizler için hazırladık.

1.DİYET POĞAÇA TARİFİ

"Diyetimi bozmak istemiyorum ama poğaça lezzetinden de mahrum kalmak istemiyorum" diyenler, diyet poğaça tarifi ile lezzetli ve sağlıklı şekilde poğaça tüketebilirler.

Gerekli malzemeler: 2 yumurta, 2 yemek kaşığı su, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, 7-8 yemek kaşığı tam buğday unu, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı lor peyniri, 5-6 dal maydanoz

Üzeri için: Çörek otu veya susam

Diyet poğaça yapılışı: 2 yumurtanın beyazıyla 1 yumurtanın sarısını çırpın. Üzerine yoğurdu, unu, kabartma tozunu ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Kek hamuru kıvamında bir hamur elde edin. Ardından maydanozu ve lor peynirini ekleyin. Kaşığı ıslatın ve hamurdan küçük bezeler alın. Bezeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Bezelerin üzerine yumurta sarısı sürün. Üzerine çörek otu serpin. Tepsiyi önceden 180 derece ısıttığınız fırına sürün. Hafif kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

2.PRATİK POĞAÇA TARİFİ

5 çayınıza kısa bir süre mi kaldı? Hemen pratik poğaça tarifi ile hızlı şekilde poğaça hazırlayarak 5 çayı keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

Gerekli malzemeler: 2 adet yumurta (birinin sarısı üstü için ayrılacak), 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4-5 su bardağı un

Üzeri için: Çörek otu veya susam

Pratik poğaça yapılışı: Poğaça için gerekli malzemeleri yoğurma kabına alın. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar karıştırın. Daha sonra kaşıkla bezeler koparıp alabilir ya da isteğiniz şekilde bezeler haline getirip poğaça hamurlarını elde edebilirsiniz. Poğaça bezelerinin içine isteğinize göre patates, peynir ve ceviz gibi eklemeler yapabilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı sürdüğünüz poğaçaları yağlı kağıt tepsisine dizip önceden 180 derece ısıtılmış fırına sürün. Kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

3.YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ

Kahvaltılarınızda ve ara öğünlerinizde yumuşacık bir atıştırmalık ister misiniz? Yumuşak poğaça tarifi ile yumuşacık bir seçeneğe sahip olacaksınız.

Gerekli malzemeler: 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, alabildiğince un (5 su bardağı kadar), 2 yumurta (sadece akı sarılar üzerine), 1 paket yaş maya, 3 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için: Yumurta sarısı, çörek otu, susam veya

Pratik poğaça yapılışı: 1 su bardağı sütü ısıtın. Ardından sütün yarısını yoğurma kabına alın. Diğer yarısına da bir tatlı kaşığı şeker ekleyip kabarmasını bekleyin. Kabarınca onu da yoğurma kabına alın ve yarım su bardağı süt, sıvı yağ, şeker, tuz ve unu az az ekleyip yoğurun.

Daha sonra 1 saat kadar hamurun mayalanmasını bekleyin. Mayalanınca hamuru yuvarlak şekle getirip içine damak zevkinize göre malzeme ekleyin. Üzerine yumurta sürüp, çörek otu serpebilirsiniz. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

4.KALP ŞEKİLLİ POĞAÇA TARİFİ

Özel günler için farklı bir tarif hazırlamaya ne dersiniz? Kalp şekilli poğaça tarifi ile eşiniz ve sevdiklerinize şaşırtıcı bir lezzet sunabilirsiniz.

Gerekli malzemeler: 1 çay bardağı ılık süt, 2 buçuk-3 su bardağı un, 1 paket instant maya (10 gram), 1 buçuk yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta akı (sarısını üzeri için ayırın), 1 tatlı kaşığı tuz.

Üzeri için: Yumurta sarısı

Kalp şekilli poğaça yapılışı: Un haricindeki malzemeleri karıştırma kabına alıp yoğurun. Karışıma biraz tuz ekleyip yapışmayan kıvamda hamur elde edin. Hamuru 10 dakika dinlendirin.

Hamuru tezgahta merdane ile açın. Oval şekilde açtığınız poğaçanın ucundan başlayıp rulo halinde sarın. Ruloyu ortadan ikiye katlayın. Katladığınız hamuru ortadan ikiye bıçakla kesin. Sonra kalp şekilli materyal ile hamurunuza kalp şekli verin. Kalp şekilli poğaça hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve folyoya sarıp 1 saat dinlendirin.

Tepside mayalanan poğaçaların üzerine fırça ile yumurta sarısını sürün. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

5.KAHVALTILIK POĞAÇA TARİFİ

Klasik lezzetlerden vazgeçmem diyenler için özel bir tarifimiz var; kahvaltılık poğaça tarifi. Vazgeçilmez lezzetlerden olan klasik kahvaltılık poğaça ile kahvaltı sofralarınızı ve ara öğünlerinize lezzet ekleyeceksiniz.

Gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık süt, 1 paket yaş maya (42 gr), 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 1 adet yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı şeker, yaklaşık 7 su bardağı un

Üzeri için: Yumurta sarısı, susam

Kahvaltılık poğaça yapılışı: Ilık su, ılık süt, yaş maya ve şekeri yoğurma kabına alıp karıştırın. Maya iyice eriyene kadar karıştırıp sıvı yağ, yumurta, şeker ve tuzu da ilave edin. Azar azar un ilave edip yoğurmaya devam edin. Hamuru 35-40 dakika dinlenmeye bırakın. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpip 20 dakika daha bekletin. 190 derece ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.