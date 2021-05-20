Poğaça nasıl yapılır? Poğaça tarifi nasıl yapılır? Mayalı poğaça tarifi, mayasız poğaça tarifi nasıl yapılır?

Kahvaltıların vazgeçilmez atıştırmalığı, beş çaylarının olmazsa olmazı, sahurların doyurucu ögesi poğaçalar son dönemlerde oldukça aranan yiyeceklerden. Poğaça nasıl yapılır? Poğaça tarifi nasıl yapılır? Mayalı poğaça tarifi, mayasız poğaça tarifi nasıl yapılır?

İçerisine konulan malzemeleri sayesinde yapılan poğaçalar birbirlerinden farklılık göstermektedir. Kimilerine peynir eklenir iken, kimilerine ise maya eklenerek yapılır. Peki, Poğaça nasıl yapılır? Poğaça tarifi nasıl yapılır? Mayalı poğaça tarifi, mayasız poğaça tarifi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

- 1 yk maya

- 1 paket oda ısısında margarin (250g)

- 1 çb süt

- 1 çb sıvı yağ

- 1 tk tuz

- 2 yumurta (yumurtalardan birinin sarısı üste sürülecek)

- 2 çk şeker (yeterli gelmez ise 2 çorba kaşığı daha ilave edilir)

- Yaklaşık 5,5 su bardağı un

Poğaça içi için malzemeler;

- Peynir

Yapılışı;

1- İlk olarak ılık sütün içerisinde maya ve şeker eklenerek bekletilir.

2- Derin bir kabın içerisine sıvı yağ, yumurta, tuz ve elde edilen sütlü maya karışımı eklenir

3- Ardından yavaş yavaş un eklenerek yumuşak bir hamur elde etmeye çalışılır.

4- Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde alınır ve içerisine peynir eklenir.

5- Poğaçaları yaparken dilediğiniz şekli verebilirsiniz.

6- Yapılan poğaçalar yağlanan tepsiye dizilir

7- Fırın 200 derecelik ısıya getirilir.

8- Tüm hamurlar tepsiye dizildikten sonra fırına verilir.

9- Poğaçalar olduktan sonra fırından çıkarılır ve servis edilir.

10- Afiyet olsun.

MAYALI POĞAÇA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Hamuru için;

- 1 p yaş maya

- 1 sb ılık su

- 1 sb ılık süt

- 4 yk şeker

- 1 yumurta

- 1.5 tatlı kaşığı tuz

- 1 sb sıvı yağ

- 7 sb un

Üzeri için;

- 1 adet yumurta sarısı

- Susam

Yapılışı;

1- Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, maya ve şeker eklenerek mikser yardımıyla karıştırılır. Mayanın erimesi beklenir.

2- Mayanın daha iyi kabarması için, su ve süt karışımının el yakmayacak düzeyde ılık olması gerekir.

3- Ardından üzeri streç film ile örtülür ve 10 dakika bekletilir.

4- Daha sonra yumurta, sıvı yağ ve tuz eklenir.

5- Karışıma azar azar un eklenerek yoğurmaya başlanır.

6- Elde edilen hamur daha iyi yoğurabilmek amacıyla tezgahın üzerine alınır ve yoğurmaya devam edilir.

7- İstenilen kıvam elde edildikten sonra hamur yoğurma kabına alınır ve streç film ile kapatılır.

8- 1 saat bekletilir.

9- Daha sonra mayalanan hamurun üzeri açılır ve yoğurma edasıyla havası alınır.

10- Ardından hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır, el ile yuvarlanır ve yağlı kağıt serili olan tepsiye dizilir.

11- Hamurların üzerine yumurta sürülür ve susam eklenir.

12- Hazır olan tepsiyi koyabilmek için fırın 180 dereceye getirilir. Hamur ise 20 dk tepside bırakılır.

13- Ardından poğaçalar fırına gönderilir ve20- 25 dakika kadar beklenir.

14- Piştikten sonra poğaçalar servise hazır edilir.

15- Afiyet olsun.

MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

- Yarım su bardağı süt

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 yumurta

- 50 g oda sıcaklığında tereyağ

- 3- 3.5 su bardağı arası un

- 2 çk tuz

- 1 paket kabartmak tozu

İçi için;

1- 2/3 su bardağı kadar beyaz peynir (150 g)

Üzeri için;

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 yk susam

- 1 yk çörek otu

Yapılışı;

1- Derin bir kabın içerisine yumurta, süt ve sıvı yağ eklenir.

2- Un elenir ve tuz ve kabartma tozu eklenir.

3- Spatula hamur karıştırılır ve ele gelmeyecek şekilde hamur karıştırılır.

4- Un, istediği kadar azar azar eklenir.

5- ele yapışmayan hamurlar elde ettikten sonra, hamuru 4 eşit parçaya bölünür.

6- Daha sonra her parçayı kendi içinde 3 eşit parçaya bölünür, ve hamurlar elde edilir

7- Hamur el ile bastırarak düzeltilir ve tatlı kaşığı yardımıyla peynir eklenir.

8- Tepsinin üzerine yağlı kağıt serilir ve poğaçalar tepsiye dizilir.

9- Tepsiye konulan poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürülür ve susam eklenir.

10- Önceden 180 derecede ısıtılan fırına 20 - 24 dakika ara ara kontrol edilir.

11- Poğaçalar fırından aldıktan soğuması beklenir.

12- Poğaçalar servise hazırdır.

13- Afiyet olsun.