PMYO sınav sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2020-2021 Pmyo 2. sınıflar eğitim sonu sınavı ile ilgili duyuru geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Sınavlar tamamlandı. Adayla ise sınav sonuçları için arayışa geçti. Polis Akademisi Başkanlığı merakla beklenen duyuruyu yaptı.

2021 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlı sitesinden öğrenebilecek.

Polis Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre;

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet