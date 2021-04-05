(Düzelterek yeniden) PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA KABRİ BAŞINDA ANILDI
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(Düzelterek yeniden) PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA KABRİ BAŞINDA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PLEVNE kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 121'inci yılında mezarı başında anıldı.

PLEVNE kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 121'inci yılında mezarı başında anıldı. 

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Gazi Osman Paşa'nın Fatih Camii haziresinde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş katıldı. Anmada Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından Gazi Osman Paşa başta olmak üzere hayatını kaybetmiş komutanlar ve şehitler için dualar edildi.

"ASIL KOMUTANLAR TÜRK BAYRAĞINA SAHİP ÇIKAN KOMUTANLARDIR"

Anma törenine katılan Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, "Allah kendisine rahmet eylesin. Milletimizin yiğit evlatları umarım Gazi Osman Paşa'yı aratmazlar. Programı gerçekleştiren değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Orada yaşamak, onun ismini taşımak benim için bir gurur. Onun gibi nesil yetiştirmek, onun gibi yöneticilere ve özellikle de komutanlara sahip olan bir ülkeyi yaşamak, görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa'nın manevi torunu olduğunu belirten Saffet Gümüş, "Gazi Osman Paşa'nın torunlarıyız. Tokatlıyız. Tokatlı şehidimizi, paşamızı unutmadık. Onun torunu olmak bizim için bir onurdur, bir gururdur. Çünkü bu vatan için, bizler için, torunları için 145 gün mücadele etmiş, esir olmamıştır. Böyle komutanlara ihtiyacımız var bizim. Şu anda da görüyoruz dün 104 tanesi, adı komutan. Asıl komutanlar Türkiye'ye, Türk Bayrağına, devletine, milletine sahip çıkan komutandır. Gazi Osman Paşa gibi, Kazım Karabekir gibi, Gazi Mustafa Kemal gibi komutanlar olsun diyoruz. 121'inci yıl dönümü dolayısıyla 121 dakika burada saygı nöbeti tutacağız" diye konuştu. 

(Düzelterek yeniden) PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA KABRİ BAŞINDA ANILDI
(Düzelterek yeniden) PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA KABRİ BAŞINDA ANILDI
(Düzelterek yeniden) PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA KABRİ BAŞINDA ANILDI
(Düzelterek yeniden) PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA KABRİ BAŞINDA ANILDI
(Düzelterek yeniden) PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA KABRİ BAŞINDA ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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