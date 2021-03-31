PlayStation Store'da ilkbahar indirimleri başladı! İşte indirime giren oyunların fiyatları!
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PlayStation Store'da ilkbahar indirimleri başladı! İşte indirime giren oyunların fiyatları!

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PlayStation Store'da ilkbahar indirimleri başladı! İşte indirime giren oyunların fiyatları!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store kullanıcıları için %75'e varan ilk bahar indirim dönemini başlattı. PlayStation Store ilkbahar indirimleri ve Playstation ilkbahar oyunlarıyla büyük beğeni topladı.

Pandeminin de etkisiyle son dönemde büyüyen oyun endüstrisi, dev oyun şirketlerine büyük kazançlar sağladı. Birçok platform kullanıcılarını sevindirmek için mağazalarında bulunan oyunlarda indirimler yapmaya devam ediyor. İşte Sony Interactive Entertainment'ın, PlayStation Store'da indirim yaptığı oyunlar ve fiyatları!

PlayStation Store ilkbahar indirimleri için son tarih 15 Nisan!

PLAYSTATION STORE İLKBAHAR İNDİRİMLERİ

  • Assassin's Creed Valhalla %36 indirimle 300,80 TL
  • FIFA 21 %58 indirimle 209,95 TL
  • Ghost of Tsushima %43 indirimle 284,43 TL
  • The Last of Us Part II %57 indirimle 214,57 TL
  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy %50 indirimle 89,50 TL
  • Crash Team Racing Nitro-Fueled %60 indirimle 95,60 TL
  • Immortals Fenyx Rising %50 indirimle 299,50 TL
  • TEKKEN 7 %80 indirimle 85,80 TL
  • eFootball PES 2021 %67 indirimle 65,67 TL
  • RESIDENT EVIL 3 %67 indirimle 85,47 TL
  • Assassin's Creed Odyssey %71 indirimle 136,01 TL
  • DRAGON BALL Z: KAKAROT %60 indirimle 119,60 TL
  • DOOM Eternal %60 indirimle 187,60 TL
  • Borderlands 3 %72 indirimle 128,52 TL
  • Metro Exodus %70 indirimle 53,70 TL
  • DARK SOULS III %75 indirimle 89,75 TL
  • The Outer Worlds %60 indirimle 155,60 TL
  • Captain Tsubasa: Rise of New Champions %50 indirimle 214,50 TL
  • Sniper Elite 4 %90 indirimle 49,90 TL
  • Persona 5 Royal Deluxe Edition %55 indirimle 233,99 TL
  • SOULCALIBUR VI %86 indirimle 65,66 TL
  • BioShock: The Collection %80 indirimle 39,80 TL
  • Ni no Kuni II: Revenant Kingdom %86 indirimle 75,46 TL
  • Tales of Vesperia: Definitive Edition %75 indirimle 71,00 TL
  • ONE PIECE World Seeker %80 indirimle 59,80 TL
  • Trine 4: The Nightmare Prince %75 indirimle 44,75 TL
  • Shenmue III - Digital Deluxe Edition %80 indirimle 63,80 TL
  • Catherine: Full Body Deluxe Edition %60 indirimle 87,60 TL
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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