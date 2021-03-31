PlayStation Store'da ilkbahar indirimleri başladı! İşte indirime giren oyunların fiyatları!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store kullanıcıları için %75'e varan ilk bahar indirim dönemini başlattı. PlayStation Store ilkbahar indirimleri ve Playstation ilkbahar oyunlarıyla büyük beğeni topladı.

Pandeminin de etkisiyle son dönemde büyüyen oyun endüstrisi, dev oyun şirketlerine büyük kazançlar sağladı. Birçok platform kullanıcılarını sevindirmek için mağazalarında bulunan oyunlarda indirimler yapmaya devam ediyor. İşte Sony Interactive Entertainment'ın, PlayStation Store'da indirim yaptığı oyunlar ve fiyatları!

PlayStation Store ilkbahar indirimleri için son tarih 15 Nisan!

PLAYSTATION STORE İLKBAHAR İNDİRİMLERİ