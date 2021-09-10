Playstation Showcase 2021'de bizleri bekleyen oyunlar
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Playstation Showcase 2021'de bizleri bekleyen oyunlar

Playstation Showcase 2021'de bizleri bekleyen oyunlar
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Perşembe günü canlı yayınlanan 40 dakikalık sunumda God of War: Ragnarok, Spiderman 2, Wolverine ve daha fazlası bizleri bekliyor.

Sony'nin PlayStation 5'e gelen en yeni ve en büyük oyunlarının PlayStation Showcase'i oldukça esnekti. Konsolun bu yıl ve sonraki yıllarda birinci ve üçüncü taraf oyunların 40 dakikalık bakış ile 17 farklı oyun için fragmanlar ve duyurular yapıldı.

PS5'e gelen en büyük oyunlarından bazılarını göstermek için büyük bir fırsattı ve bazı kayda değer eksiklikler olsa da yüksek düzeyde oranda beklenen oyunların geldiğini söyleyebiliriz. God of War Ragnarok, Spider-Man 2, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake gibi birçok oyun bizleri bekliyor.

PlayStation Showcase 2021'i izlemek için buraya tıklayınız.

PLAYSTATION SHOWCASE 2021 GÖSTERİLEN OYUNLAR

STAR WARS: KNIGHT OF THE OLD REPUBLIC REMAKE

MARVEL'S SPIDER-MAN 2

GOD OF WAR RAGNAROK

TINY TINA'S WONDERLANDS

FORSPOKEN

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

ALAN WAKE REMASTERED

GRAND THEFT AUTO V

GHOSTWIRE: TOKYO

KID A MNESIA EXHIBITION

UNCHERTED: LEGACY OF THIEVES COLLECTION

GRAN TURISMO 7

TCHIA

PROJECT EVE

MARVEL'S WOLVERINE

MARVEL'S GUARDIANS OF THE GALAXY

BLOODHUNT

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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