PlayStation Plus Temmuz 2021 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu
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PlayStation Plus Temmuz 2021 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

PlayStation Plus Temmuz 2021 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Geçtiğimiz günlerde yaptığı zamlar ile bizleri fena halde üzen Sony, PlayStation Plus abonelerine temmuz ayında ücretsiz olarak vereceği oyunları duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ile bizleri fena halde üzen Sony, PlayStation Plus abonelerine temmuz ayında ücretsiz olarak vereceği oyunları duyurdu.

  • PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları

Zam haberini bir kenara bırakırsak Sony bu ay gerçekten çok kaliteli oyunlar vermiş diyebiliriz. Eleştirmenlerden oldukça güzel notlar alan Call of Duty oyunlarından birisi olan COD: Black Ops 4 bu ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları için ücretsiz olacak.

Diğer taraftan WWE 2K Battlegrounds da bu ay yine hem PlayStation Plus ile birlikte PS4 hem de PS5 için verilecek ücretsiz oyunlardan bir tanesi olacak. Temmuz ayının PlayStation 5 özel oyunu ise eleştirmenlerden büyük övgüler alan A Plague Tale: Innocence olacak.

Yukarıda bahsettiğimiz ücretsiz oyunlar, 7 Temmuz'da indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar eğer kaçırdıysanız geçtiğimiz ayın oyunlarını da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Geçtiğimiz ayın ücretsiz oyunları olan Star Wars Squadrons, Operations: Tango ve Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown'da kesinlikle alınmaya değer oyunlardı. Özellikle Star Wars hayranları Squadrons'u kaçırmasın.

  • A Plague Tale: Innocence

Bu Ay PlayStation Plus Oyunları Nasıl?

İlk Plus oyunu olan Black Ops 4, Call of Duty serisinin en yeni oyunlarından ve Black Ops alt serisinin dördüncü bölümü. Önceki Black Ops oyunlarına benzer şekilde, oyun Treyarch tarafından geliştirildi ve PC portu Beenox Software ile işbirliği içinde oluşturuldu. Oyun Activision-Blizzard tarafından yayınlandı. Serideki önceki oyunların aksine, oyun içerisinde tek oyunculu bir hikaye modu yok.

İkinci PlayStation Plus oyunu olan WWE 2K Battlegrounds, WWE 2K spor serisinin bir yan ürünü olarak geliştirildi. Oyun, yine Saber Interactive stüdyosu tarafından oluşturulan NBA Playgrounds'a benzeyen serideki tipik oyunların daha yetenekli bir versiyonu.

Üçüncü oyunu olan A Plague Tale: Innocence, Fransa'dan Asobo Studio tarafından geliştirilen bir aksiyon, macera ve gizlilik oyunu. Eleştirilerden çok güzel yorumlar alan bu yapım, iki kardeşin duygusal hikayesi ile bizleri baş başa bıraktı.

Kaynak: Turkmmo

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