PlayStation Plus Aralık 2021 oyunları açıklandı

Sony'nin Playstation Plus abonelerine özel ücretsiz olarak verdiği oyunlar arasında PlayStation Plus Aralık ayı oyunları açıklandı. PlayStation Plus'ta bu ay PS4, PS5 ve PS VR için ücretsiz oyunlar verilecek.

Aralık ayı PlayStation Plus oyunları, Playstation 4'te LEGO DC Super-Villains ve Mortal Shell veriliyor. Hem PS4 hem de PS5'te yeni sürüm Godfall: Challenger Edition verilecek. Tüm oyunlar 7 Aralık 2021'den 3 Ocak 2022'ye kadar mevcut. Yine de indirebileceğinizi unutmayın. Bonus PS VR oyunları ise The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition, The Persistence ve You Fall verilecek. PS VR oyunlarının son tarihi ise 3 Ocak 2022 olacak.

PLAYSTATION PLUS ARALIK 2021 OYUNLARI

