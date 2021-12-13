PlayStation, ortak geliştirici stüdyosu Valkyrie Entertainment'ı satın aldı

2002 yılında kurulan Valkyrie Entertainment birçok oyun stüdyolarına ortak geliştirme hizmetleri sunmasıyla bilinmektedir. Valkyrie Entertainment daha önce God of War, Halo Infinite ve Valorant gibi oyunlarda ortak geliştirici rolünü üstlendi.

PlayStation Studios'un Başkanı Hermen Hulst'un Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Bugün @valkyrieent PlayStation Studios ailesine katılacağını duyurduk. Stüdyo, önemli PlayStation Studios serilerine paha biçilmez katkılarda bulunacak" sözlerine yer verdi.

Sony için anlaşma, stüdyo satın alımlarıyla dolu bir yılı kapsıyor. 2021 yılı içerisinde şirket, housemarque, Nixxes Software, Firesprite, Bluepoint Games ve şimdi Valkyrie Entertainment'tı satın alarak kadrosuna ekledi.

Sony, 2010 ve 2020 yıllarına kadar sadece iki stüdyo satın almıştı: Sucker Punch Production ve Insomniac Games. Tempodaki değişikliğin nedeni olarak ise Microsoft'un 2020'de Bethesda'nın ana şirketi ZeniMax Media'yı satın almak için yaptığı 7,5 milyar dolarlık anlaşma ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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