PlayStation Now Şubat 2022 oyunları açıklandı! GTA Vice City The Definitive Edition ve daha fazlası yer alıyor

PlayStation resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda PlayStation Now aboneleri için ücretsiz olarak verilecek oyunlar paylaşıldı. Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition da dahil olmak üzere 4 oyun PS Now kullanıcılarını bekliyor.

Şubat ayının kadrosu başlarken bugünden itibaren PlayStation Now'da açık dünyalar, stratejik maceralar ve çok oyunculu bulmacacılar bekliyor. Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition'ın yeraltı dünyasına girin, Little Big Workshop'ta bir kodamanı oynayın, Through the Darkest of Times'daki direnişe katılın ve Death Squared'deki bulmacaları çözün.

PLAYSTATION NOW ŞUBAT 2022 OYUNLARI

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition

Death Squared

Little Big Workshop

Through the Darkest of Times

Through the Darkest of Times

GTA Vice City The Definitive Edition

Little Big Workshop

Death Squareed