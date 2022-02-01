PlayStation Now Şubat 2022 oyunları açıklandı! GTA Vice City The Definitive Edition ve daha fazlası yer alıyor
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Rockstar Games'in geçtiğimiz aylarda çıkardı GTA Vice City The Definitive Edition'ın çıkış yapacak yeni durağı PlayStation Now oldu. Şubat ayında PlayStation Now'a GTA Vice City Remastered dahil olmak üzere toplamda dört oyun ekleniyor.
PlayStation resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda PlayStation Now aboneleri için ücretsiz olarak verilecek oyunlar paylaşıldı. Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition da dahil olmak üzere 4 oyun PS Now kullanıcılarını bekliyor.
Şubat ayının kadrosu başlarken bugünden itibaren PlayStation Now'da açık dünyalar, stratejik maceralar ve çok oyunculu bulmacacılar bekliyor. Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition'ın yeraltı dünyasına girin, Little Big Workshop'ta bir kodamanı oynayın, Through the Darkest of Times'daki direnişe katılın ve Death Squared'deki bulmacaları çözün.
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PLAYSTATION NOW ŞUBAT 2022 OYUNLARI
- Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition
- Death Squared
- Little Big Workshop
- Through the Darkest of Times