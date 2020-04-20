PlayStation 5 ve Xbox Series X Tanıtımları Mayıs Ayında Başlayabilir
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PlayStation 5, Microsoft, Sony, Teknoloji

PlayStation 5 ve Xbox Series X Tanıtımları Mayıs Ayında Başlayabilir

Yeni nesil konsolların ayak sesleri iyiden iyiye yaklaşıyor. Önümüzdeki ay itibarıyla Microsoft ve Sony tanıtımlara başlayabilir gibi görünüyor.

20.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:53
PlayStation 5 ve Xbox Series X Tanıtımları Mayıs Ayında Başlayabilir

Yeni nesil konsolların ayak sesleri iyiden iyiye yaklaşıyor. Önümüzdeki ay itibarıyla Microsoft ve Sony tanıtımlara başlayabilir gibi görünüyor.

Eğer bu sene COVID-19 salgını olmasaydı, hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X ile ilgili tüm detayları E3 2020 fuarında öğrenebilecektik. Bunlara yeni nesil PlayStation konsolunun tasarımı ve her iki platforma da çıkacak olan oyunlar da dahil. Ancak bildiğiniz gibi 9 - 11 Haziran 2020 tarihleri için planlanmış olan E3 2020 fuarı bütünüyle iptal edildi. Bu gelişme de Microsoft ve Sony ikilisinin planlarını tümüyle değiştirmiş gibi görünüyor.

PlayStation 5 tanıtım etkinliği ne zaman?

Niko Partners bünyesinde çalışan Kıdemli Analist Daniel Ahmad, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile konsol üreticilerinin planladıkları duyuruları bir haftalık sürece sıkıştırmayacaklarını söyledi. Öyle ki bazıları daha önce ve bazıları da daha sonra olabilirmiş. Bununla birlikte, tam anlamıyla ilk konsol ve oyunlar ilgili gösterimin de çok daha erken olabileceğini de sözlerine eklemiş.

This is the one time I will actually add a caveat, for the last sentence in this case, as we are living through an unprecedented situation and this is the one time where external factors such as COVID-19 could actually change plans right at the last minute. But we'll see.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2020

Diğer yandan, Sony tarafından yapılan planlar hakkında yakından bilgisi olan bir kişinin Video Games Chronicles sitesine söylediğine bakılırsa, PlayStation 5 için tanıtım etkinliği Mayıs ayında gerçekleşecekmiş. Ne var ki bildiğiniz gibi COVID-19 salgını çoğu planın önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Yani bu etkinliğin sonradan ertelenmesi söz konusu olabilir.

Xbox Series X tanıtım etkinliği ne zaman?

Japon teknoloji devine ek olarak Microsoft da aynı ay içerisinde Xbox Series X için bir tanıtım etkinliği düzenleyebilirmiş. Elbette salgından kaynaklı bir erteleme durumu ile karşı karşıya kalınmazsa.

Bu arada, Eurogamer sitesinden Tom Phillips ise her iki konsol üreticisinin evden çalışma modeline geçmelerinden dolayı zaman kayıpları yaşadıklarını ve E3 2020 fuarı için planlanan duyuruların da Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılabileceğini söylüyor.

Without a firm deadline to hit for E3 builds and with teams having lost time moving to remote working, expect announcements to be more spaced out this year. We're going to get what were E3 reveals in May, June, July... https://t.co/RTnWHlfYiN

— Tom Phillips (@tomphillipsEG) April 19, 2020

Son olarak, Haziran ayı içerisinde IGN tarafından Summer of Gaming etkinliğinin düzenleneceğini de hatırlatayım. Tam tarihi belli olmayan bu etkinlikte canlı yayınlar, yayıncı sunumları ki bunların öncesinde ve sonrasında IGN tarafından yapılacak olan söyleşiler, geliştiriciler ile uzaktan yapılacak röportajlar, geliştirilme aşamasında olan oyunlar ve yeni nesil konsollar ile ilgili ön-bakış izlenimleri ve güncel haberler olacak. Ayrıca katılımda bulunacakların tam listesi de açıklanmış değil ama aralarında 2K Games, Amazon, Bandai Namco, Devolver Digital, Google, Sega, Square Enix, THQ Nordic ve Twitter gibi büyük isimler bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

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