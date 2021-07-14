PlayStation 5 özel oyunu Ghostwire: Tokyo 2022 yılına ertelendi!

PlayStation 5 oyunları birer birer ertelenmeye devam ediyor. PlayStation 5 özel oyunu Ghostwire: Tokyo 2022 yılına ertelendi!

Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Bethesda'nın üstlendiği PlayStation 5 özel aksiyon- macera oyunu Ghostwire: Tokyo 2022 yılına ertelendi. Japonya'nın başkenti Tokyo şehrine musallat olan kötü ruhlarla savaşan doğaüstü bir savaşçıyı kontrol ettiğimiz oyunda çeşitli paranormal yetenekler kullanabiliyoruz.

İlk kez E3 2019'da gösterilen ve 2020 yılının Haziran ayında oynanış videosu paylaşılan Ghostwire: Tokyo için daha önce net bir çıkış tarihi verilmemişti. 2021 yılı içerisinde gelmesi beklenen oyun Tango Gameworks tarafından yapılan açıklamayla birlikte ertelenen oyunlar kervanına katılmış oldu.

"Ghostwire: Tokyo'yu 2022 yılına ertelemeye karar verdik. Üzerinde çok çalıştığımız oyunu, unutulamaz bir deneyim yaşamanız için mümkün olan en kısa sürede elinize ulaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda Tango bünyesindeki çalışanların sağlığını korumaya odaklanmış durumdayız. Yeni çıkış tarihimiz bize Ghostwire'ı düşündüğümüz gibi hayata geçirmemiz için zaman verecek.

Şimdiye kadar yaptığımız hiçbir şeye benzemeyen bir deneyim sunmak için çalışırken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sizlere gelecek aylarda daha fazla şey göstermek için sabırsızlanıyoruz."

Kaynak: Playerbros