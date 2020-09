PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne kadar? PS5 ile gelecek tüm oyunlar ve özellikleri neler? Sony tarafından tasarlanan PlayStation 5'in tanıtımı dün gece gerçekleştirildi. PS5 hakkında merak edilenler, özellikleri ve oyunları haberimizde

Oyun severlerin büyük merakla beklediği PlayStation 5 (PS5) çıktı. Satışı tüm dünyada 19 Kasım'da gerçekleşecek. Peki, PS5 özellikleri neler? PS5 fiyatı ne kadar?

PS5 ÖZELLİKLERİ NELER?

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PS5 OYUNLARI

God of War: Ragnarok

Call of Duty: Black Ops Cold War

2K12

Hogwarts Legacy

Spider-Man: Miles Morales

God of War

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Bloodborne

Monster Hunter World

Uncharted 4: A Thief's End

Ratchet and Clanck

Days Gone

Until Dawn

Battlefield 1

Detroit: Become Human

Infamous Second Son

The Last Guardian

Batman: Arkham Knight

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Madden NFL 21

EA Sports NHL 21

Moonray

Gothic Remake

MicroMan

Nith'O Infinity Reborn

Observer System Redux

Path of Exile 2

Outriders

PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

A Rat's Quest: The Way Back Home

Assassin's Creed Valhalla

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21

Godfall

Gods & Monster

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank Rift Apart

Project Athia

Stray

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Destruction All Stars

Kena Bridge of Spirits

Goodbye Volcano High

Oddworld Soulstorm

Ghostwire: Tokyo

JETT The Far Shore?

Solar Ash?

Hitman III

Astro's Playroom

Little Devil Inside

NBA 2K21

Bugsmax

Demon's Souls

Deathloop?

Resident Evil Village

Pragmata

PLAYSTATION 5 (PS5) FİYATI NE KADAR?

PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyonu ise 499 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak.

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'deki satış fiyatı da yaklaşık olarak belli olan PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek.