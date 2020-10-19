"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Saplantılı aşığı Mehmet Ali Atış tarafından İstanbul Esenler-Otogar Bağlantı yolunda öldürülen 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın cinayete kurban gitmeden önceki mutlu anlarına ait yürekleri yakan görüntüleri ortaya çıktı.

Hazal Tektaş'ın ölümü tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Henüz 19 yaşında olan Hazal Tektaş, 18 yaşındaki Mehmet Ali Akış tarafından öldürüldü. Katil, Hazal'ı öldürdükten sonra intihar ederek yaşamını yitirdi. Arkadaşlarıyla gittiği bir yerde "Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini" şarkısını söyleyen Hazal'ın hayatını kaybetmesi arkadaşlarını da derinden yaraladı. Talihsiz kızın yakın dostları, Mehmet Ali Akış'ın Hazal'a 'saplantılı' olduğunu aralarında bir ilişki olmadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T'ye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Hazal T. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hazal T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hazal T'nin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

KATİL İNTİHAR ETTİ

Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı