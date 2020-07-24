Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat

Günlük hayatta kullanılan plastikteki kimyasallara dikkat çeken Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümünden Doç. Dr.

Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
24.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:25
Günlük hayatta kullanılan plastikteki kimyasallara dikkat çeken Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, "Plastik ürünler mutfak malzemelerinden, tekstil ürünlerine, bebek bakım ürünlerinden, inşaat malzemelerine, oyuncaklardan pet şişelere kadar hayatımızda çok sık kullandığımız ürünlerin yapısına katılmaktadır. Bu kimyasallar hormonların yapısını, etkisini veya metabolizmasını bozarak başta üreme, tiroit, pankreas gibi birçok hormonal bezdeki hormonların hassas dengesini bozar" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi'nden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, yaptığı yazılı açıklama ile günlük hayatta çok sık kullanılan plastik malzemelerin sağlığı nasıl etkilediğine değindi.

ENDOKRİN SİSTEMİ HAKKINDA

Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, "Endokrin engelleyiciler, hormonlarımız üzerine olumsuz etkileri olan doğal veya insan yapımı olan birçok kimyasalı içermektedir. Endokrin engelleyicilerden bahsetmeden önce öncelikle vücudumuzda endokrin sistem nedir ve nasıl çalışır konusunda biraz bahsetmek daha uygun olur." dedi ve ekledi:

"Hormonlar aslında vücudumuzda bir hücrenin diğer hücreye gönderdiği mesaj mahiyetinde haberleşme araçlarıdır. Bu mesajlar yoluyla hücreler arasındaki haberleşme hücrenin kendisine, yakınındaki diğer bir hücreye ve uzaktaki başka bir hücreye olabilir. Hormonların diğer hücrelere aynı telefondaki SMS'ler gibi kısa bir uyarısı veya uzunca bir mektup gibi daha güçlü etkileri olabilir. Bir hücre hormon dediğimiz bu mesajlar yoluyla karşı hücreyi etkileyerek o hücrenin çalışmasını, bölünüp çoğalmasını, metabolizmasını ve hatta ölümünü etkiler ve yönetir. Vücudumuzda bu yönetim işini yapan bazı özelleşmiş dokular vardır. Bunların başında tiroit, paratiroid, pankreas, böbreküstü bezi, yumurtalık ve testisler sayılabilir. Bu bezleri ise beynimizde hipotalamus ve hipofiz bezleri orkestra şefi gibi mucizevi şekilde yönetir ve bu yönetim çok hassas ayarlar ile yapılır."

"ÖLÜM RİSKİ 2.5 KAT ARTIYOR"

Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan şöyle devam etti;

"Örneğin hipofiz bezinden salgılanan ACTH isimli hormon kabaca ortalama 50 pg/ml civarında bulunur. Yani kanın 1 ml'sinde gramın trilyonda biri olan 50 pikogram miktarınca bulunur. Burada aşırı hassas kuyumculuğa dikkatinizi çekmek isterim. Hipofizden salgılanan bu ACTH hormonu 50 pikogram kadar düzensiz bir şekilde artsa aşırı kilo alma, vücutta gövdede yağ birikimi, çatlaklar, tüylenme, hipertansiyon, diyabet gibi bulgular ile karakterli, tedavi edilmezse uzun dönemde ölüm riskinin 2,5 kat arttığı Cushing Hastalığı oluşur. Bu durum bize endokrin (hormonal) sistemin son derece sıkı ve hassas ayarlar altında çalıştığını ve bizim her noktası an be an muazzam bir dengede tutulan bir bedene sahip olduğumuzu göstermektedir. Endokrin engelleyiciler ise işte bu hassas dengeyi çeşitli düzeylerde bozarak tutulan dokulara göre kısa ve uzun dönemde tahribatlara yol açarlar."

"PET SU ŞİŞELERİNE DİKKAT"

Pet su şişeleri hakkında ise Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, "Pet su şişeleri ve damacanalar plastik ürünlerin sıklıkla kullanıldığı bir alandır. Bu noktada en zararlı kimyasal Bisfenol A (BPA)'dır. Bisfenol A polikarbonat yapımında kullanılan bir kimyasaldır. Su şişelerine şeffaf ve katı bir özellik katar. Pet şişeler dışında oyuncaklar ve biberonlarda sıklıkla kullanılmaktadır. BPA kadınlık hormonu olan östrojen etkilerine sahiptir. Ayrıca tiroit fonksiyonlarını bozabildiği, obeziteye sebep olabildiği ve prostat, meme gibi çeşitli kanserlere yol açabildiği gösterilmiştir. Yağ dokudan çıkan hormonal sinyalleri bozarak metabolik sendroma sebep olabildiği gösterilmiştir. Otizme neden olabileceği de düşünülmektedir. BPA'nın 2011 yılından beri biberonlarda kullanımı Avrupa Birliği'nde yasaklanmıştır. Plastiklerdeki BPA genel olarak 7 sınıfa ayrılır. BPA 3 ve 7 özellikle sağlık için çok tehlikelidir. BPA 3 ve 7 içeren plastiklerden hem temas hem su ve gıda bulaşı açısından uzak durulmalıdır." ifadelerini kullandı.

KANSER GELİŞİMİNİ ARTTIRIYOR, KISIRLIĞA NEDEN OLUYOR

Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan şunları söyledi;

"Plastiklerde kullanılan diğer bir kimyasal olan ftalatlar (DEHP) ise plastiklerde esneklik sağlamak için kullanılır. PVC üretiminde, kozmetik ve endüstriyel ürünlerde çok yaygın kullanıldığı için insanlar yüksek derecede maruz kalabilmektedir. Kanser gelişimiyle direkt ilişkisi kurulmuştur. Ayrıca erkek üreme sistemine olumsuz etki yaparak kısırlığa sebep olabilmektedir. Bazı çalışmalarda çocukların erken ergenliğe girmesinde rol oynadığı gösterilmiştir."

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi'nden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan'ın korunma tavsiyeleri ise şöyle;

"Mümkünse plastik yerine cam ürünleri tercih edilmelidir.

Plastiklerin etiketlerini incelemek alışkanlık haline getirmelidir. Özellikle BPA ve DEHP içermeyen plastikler tercih edilmelidir. Kullanılması şart ise de BPA 3 ve 7 olanlarından kesinlikle uzak durulmalıdır.

Hem gıda hem kozmetik sektörlerinde en az koruyucu ve renklendirici olan ürünleri satın alınmalıdır.

Mutfakta kesme doğrama işlemleri için kullanılan yüzeylerde plastik yerine tahta olanlar tercih edilmelidir.

Gıdalar için kullanılan tek kullanımlık ürünler tekrar tekrar kullanılmamalı, yüzeyi hasar gören plastikler atılmalıdır. Plastik kaplarda ısıtma, dondurma işlemleri yapılmamalıdır.

Biberonlarda cam ürünler tercih edilmelidir. Plastik olarak BPA içermeyen kullanılacaksa da sıcak mama veya su ile temas etmemelidir."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı 3. Sayfa
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti Ekonomi
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
TFF'nin verdiği maske ve sosyal mesafe cezası toplam 1 milyon 768 bin 700 TL'yi buldu
TFF'nin verdiği maske ve sosyal mesafe cezası toplam 1 milyon 768 bin 700 TL'yi buldu
Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez bileziği Adana burmasının 2 bin 400 yıldır modası geçmiyor
Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez bileziği Adana burmasının 2 bin 400 yıldır modası geçmiyor
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Digitürk, yayın hakkı için TFF'ye iki şart sundu: Süper Lig'in isim hakkını satalım ve 1. Lig'i TRT'ye verelim
Digitürk, yayın hakkı için TFF'ye iki şart sundu: Süper Lig'in isim hakkını satalım ve 1. Lig'i TRT'ye verelim
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem Mehmet Ali Erbil
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Koray Gençerler
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 11:48:21. #1.15#
title