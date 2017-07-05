Plastik Sanayinin Kalbi Menemen Plastik OSB'de Atacak

40 parsel tahsis ve ön tahsis işlemlerinin tamamlandığı Menemen Plastik İhtisas OSB'de 5 parselde faaliyet başlamış olup 16 parselde ise proje ve inşaat çalışmaları devam etmekte. En küçüğü 2500 m2, en büyüğü 80.000 m2 olmak üzere toplam 41 parsel bulunan OSB, 51 hektarı sanayi alanı olmak üzere 86 hektar üzerinde faaliyet gösteriyor.

Bölgemiz şu an faaliyette olan 5 fabrikada 1200 kişiye istihdam sağlandığını dile getiren Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, "Bu rakamın tüm parsellerde üretim başladığında 6000'e çıkmasını bekliyoruz. 2016 yılı ülkemiz açısından zor bir yıl olmasına rağmen Bölgemizdeki inşaatlar ve faaliyetler devam etti. 2017 yılında faaliyet-inşaat-proje olarak parsellerimizdeki %56'lık doluluk oranını %75'lere çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Menemen Plastik İhtisas OSB'nin Türkiye'nin tek "Plastik İhtisas" OSB'si olduğu için aynı sektördeki (plastik) yatırımcıları bir araya getirdiğini vurgulayan Esen, "Bu da doğal bir kümelenme oluyor. Aynı sektörden oldukları için ihtiyaçları genellikle ortak oluyor ve bu da farklılık olmadığından sorunların çözümlerini kolaylaştırıyor. Bölgemiz, başta Petkim olmak üzere hava, deniz taşımacılığına ve raylı sistemlere, sağlık ve eğitim tesisleri ile işgücü yerleşim birimlerine ve şehir merkezine çok yakın konumu ile sanayicilere rahat bir çalışma ortamı sağlıyor" diye konuştu.

Bölge olarak katılımcılara elektrik, su, doğalgaz, haberleşme ve özellikle tüm su şebekelerinden bağımsız yangın suyu şebekesiyle altyapı hizmeti verdiklerine dikkat çeken Esen, "Bunun yanı sıra 24 saat devriyeli güvenlik sistemimiz mevcut. Yeşili seven bir OSB olduğumuz için şu ana kadar 1.500'e yakın ağaç diktik. Bu rakamı 3000'e çıkaracağız. Yakın bir zaman içerisinde tüm bölge içerisinde CCTV ( Mobese Güvenlik) sistemini de kuracağız. Aynı zamanda Arıtma Tesisi, ve Enerji Kapasitesini Arttırmak, temiz ve kesintisiz enerjimizi daha iyi hale getirmek için mevcut hattımıza ilave olarak aynı güzergahta 2. hat tesisi ve bölgemiz sınırları içerisinde 154 kv şalt tesisi kurulması çalışmalarımız devam ediyor. Kalıcı İdari Binamızın yapılması için de proje çalışmaları başladı" ifadeleri kullandı.

Genişleme Alanı için Menemen Belediyesi'ne talepte bulunduklarını ifade eden Esen, sözlerini şöyle sürdürdü; "Onlar da genişleme alanını 5 Binlik planlara işlediklerini ve İzmir Büyükşehir Belediyesine onay için göndereceklerini bildirdiler. En büyük sorunumuz ise Bölgemizin ulaşım yollarının henüz yapılmamış olması. Ulaşım yollarmızın bir an önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını bekliyoruz. Bölge iç yollarımızın asfaltlamasını kendi imkanlarımız ile hallettik. Ancak ulaşım yolumuz çok dar ve bozuk olduğundan artan ve daha da artacak taşıt trafiğini kesinlikle kaldıramayacak durumda. Ancak şu an itibari ile ulaşım yollarımızda halen bir çalışma yapılmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden diğer bir talebimiz ise parsellerimizin tamamına yakınını sattığımızdan dolayı GENİŞLEME TALEBİMİZ'in gündeme alınarak kısa sürede çözümlenmesi."