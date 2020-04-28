Plastik fabrikasından siperlik maske üretimi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan UBM Plastik, ürettiği siperlik maskeleri Karabük Valiliğine teslim etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan UBM Plastik, ürettiği siperlik maskeleri Karabük Valiliğine teslim etti.

Daha öncede Zonguldak ve Bartın'da resmi kurum ve kuruluşlara maske üreten UBM Plastik yetkilisi Hüseyin Duran, Karabük Valisi Fuat Gürel'e 500'ü İl Sağlık Müdürlüğüne verilmek üzere bin siperlik maskeyi teslim etti.

Burada konuşan Gürel, il genelinde Kovid-19 ile ilgili aldıkları tedbirleri ve yapılan çalışmaları anlattı.

Karabük'te ki mücadelede başarılı olduğunu anlatan Gürel, bunun en büyük sebebinin sağlık sisteminin iyi çalıştığını ve alt yapısının gelişmiş olduğunu ifade etti.

En büyük desteğin ise evine kalan vatandaşların verdiğini belirten Gürel, salgının kahramanları sağlık çalışanlarına ve kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.

Siperlik yapımı ve kullanımı hakkında bilgiler veren Duran ise fabrika olarak her zaman devletin yanında olduğunu ve üretime devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA