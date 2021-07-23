Plajda hırsızlık yaptılar, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken yakalandılar
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Plajda hırsızlık yaptılar, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken yakalandılar

Plajda hırsızlık yaptılar, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken yakalandılar
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde, denize giren vatandaşların cep telefonu ve çantalarını çalan 4 kişi, motorize Yunus polisleri tarafından falezler bandındaki kayalık alanda yakalandı.

ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde, denize giren vatandaşların cep telefonu ve çantalarını çalan 4 kişi, motorize Yunus polisleri tarafından falezler bandındaki kayalık alanda yakalandı. Şüphelilerin gösterdiği alanda arama çalışması yapan polis 3 cep telefonuyla, çanta buldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili Beach Park kısmında meydana geldi. Konyaaltı Sahili'nde bulunan vatandaşlar, 4 şüphelinin sahile gelenlerin cep telefonu ile çantalarını çaldığını gördü. Denizde yüzdükleri esnada olayı fark eden Ahmet Kılıç, Emre Öztürk, Yusuf Bengi ve Arda Tüfekçioğlu, denizden çıkarak 4 şüpheliyi kovalamaya başladı. Bu esnada vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine çok sayıda motorize Yunus polisi ve bölge ekipleri sevk edildi. Polis her türlü tedbiri alırken, ilk olarak sahil giriş çıkışında belirtilen eşkaller doğrultusunda çalışma gerçekleştirdi.

FALEZLERİN ALTINDAKİ KAYALIKLARDA BULUNDULARTelefonu çalınanlardan birinin, kaçan 4 şüphelinin falezler bandındaki kayalık alana doğru kaçtığını belirtmesiyle polis ekipleri çalışmalarını o alanda yoğunlaştırdı. Motorize yunus polisleri, alanda yaptıkları aramalarda O.O. (19), E.A. (16), S.A. (17) ve Y.T.'yi (17) gizlenirken gördü. Ekiplerin kelepçelediği şüpheliler ilk olarak suçlamaları kabul etmezken, bölgeye görgü tanıkları da geldi. Polislerin sorularına çelişkili cevap veren 4 şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerine yine sahil bandından başka bir noktada çaldıkları çantayı ve poşet içerisinde olan 2 cep telefonunun yerini gösterdi. Polis, telefon ve çantaya el koyarken, 4 şüpheli ekip otosuna alındı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde ele geçirilen çantanın ve telefonların sahiplerine ulaştı. Bulunan cep telefonları ve çanta sahiplerine teslim edilirken, çalındığı iddia edilen 2 telefon ise bulunamadı. O.O., E.A., S.A. ve Y.T., polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cep telefonu çalınan ve 4 şüphelinin peşinden koşan gençler, denizde yüzdükleri esnada vatandaşların hırsızlık olayını fark ettiğini söyledi. Gençler, 4 şahsın peşinden koşarak yakalanmalarını sağladıklarını belirtti.


Plajda hırsızlık yaptılar, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken yakalandılar
Plajda hırsızlık yaptılar, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken yakalandılar
Plajda hırsızlık yaptılar, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken yakalandılar
Plajda hırsızlık yaptılar, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken yakalandılar
Plajda hırsızlık yaptılar, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken yakalandılar
Plajda hırsızlık yaptılar, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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