Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu
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Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu

24.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:29

Çeşme'de tatil yaparken plajda bikinisini değiştirirken göğsü görünen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, "Her şey ortada zaten, insanlık hali" dedi.

Bir süre tatil yaptıktan sonra İstanbul'a dönen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Nişantaşı'nda görüntülendi. Genç oyuncu, Çeşme tatili esnasında verdiği frikik hakkında da konuştu.

"İNSANLIK HALİ"

Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de tatil yapan oyuncu, denizden çıktıktan sonra plajda bikinisini değiştirmek istedi. Ancak oyuncu bikinisinin üstünü çıkarken göğsünün görünmesine neden oldu. Yaşadığı talihsizlik hakkında konuşan oyuncu, "Sonuçta önümde bir deniz var bomboş bir deniz. O anki durumum bunu gerektirdiği için orada değiştirdim. Sonuçta orada bir frikik vermişim. Bunu başka türlü yorumlamaları beni üzdü. Ama zaten her şey ortada, fark ediliyor. İnsanlık hali, herkesin başına gelebilecek bir durum" dedi.

Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikiği hakkında ilk kez konuştu

"AYRILDIK DEMEK İSTEMİYORUM"

Bir süredir birlikte olduğu Alp Güler ile ilişkisini noktaladığı konuşulan Küçükköse, özel hayatı hakkında da "Ayrıldık ya da ayrılmadık demek istemiyorum. Her ilişkide iniş çıkış olur" diyerek kafaları karıştırdı.

Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu

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Haber Yorumları (5)
CANKUT: Orda olsam hemen elle müdahale ederdim,
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JOK: Gurur duyuyordur bu görüntülerle kesin, gerçi epey sağlam.
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EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİ: Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki heryerdeNe çirkin yüzleri örtermiş, meğer o incecik perdeVefa yok, ahde hürmet hiç, lafe-i bi medlulYalan raiç, hiyanet mültezem, heryerde hak meçhulNe tüyler ürperir ya rab, ne korkunç inkılab olmuşNe din kalmış ne iman, din harab, iman türab olmuş. Beraber ağlamazsın, sonra, kör dersin, sağır dersin. Bu hissizlikten insanlık hem iğrensin, hem ürpersin!Ne ibret, yok mu, bir bilsen kızarmak bilmeyen çehren?Bırak tahsili, evladım, sen ilkin bir haya ö
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