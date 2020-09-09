Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi
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Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi

57 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, uzun süredir birlikte olduğu 36 yaşındaki sevgilisi Buğra Bahadırlı ile sahilde aşka gelip sarmaş dolaş pozlar verdi.

09.09.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:15

'Eyvah Babam', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Acayip Hikayeler' gibi dizilerden tanıdığımız 57 yaşındaki usta oyuncu Billur Kalkavan, 36 yaşındaki genç sevgilisi Buğra Bahadırlı ile plajda aşka geldi.

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Billur Kalkavan, şimdilerde sevgilisi Buğra Bahadırlı ile Gümüşdere'de tatil yapıyor. Plajda aşka gelen Kalkavan, sevgilisiyle sarmaş dolaş anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kalkavan o anları "Yine leylekleri giderken gördüm geçen gün hüzünlendim. Çocukken de hep geldiklerinde mutlu olur, giderlerken de üzülürdüm" notunu düştü.

İşte çiftin sahil pozları...

Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi
Haber Yorumları (3)
MEHMET: ÇOK ÖNEMLİ BİR HABER BÖYLECE AYDINLANMIŞ OLDUK
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GÜZEL...: Yaşlı ama bakımlı, kaliteli, temiz kadınları beğeniyorum. Genç kız''ı, bakımlı olgun kadına tercih etmem.
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KÖSEDEKI DÖSEMECI: BIZDE BU BURUSUK HANIM NERELERDE NE YIYIYOR DIYE BAYAGI MERAK EDIYORDUK´MU?
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