PKK yangın açıklaması! PKK yangınları üstlendi mi?
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PKK yangın açıklaması! PKK yangınları üstlendi mi?

PKK yangın açıklaması! PKK yangınları üstlendi mi?
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28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan orman yangınlarının sabotaj olması ihtimali üzerinde durulmakta. Tutuklananlar bazı isimler oldu ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Peki, PKK yangınları üstlendi mi? Ormanları kim yaktı? PKK yangın açıklaması!

PKK yangın açıklaması gündeminmerak edilen konuları arasında yer alıyor. Orman yangınlarının yedinci günündeyiz ve yüzden fazla noktada çok büyük yangınlar meydana geldi. Peki, ormanları kim yaktı? PKK yangınları üstlendi mi? PKK yangın açıklaması var mı?

PKK YANGIN AÇIKLAMASI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınlar, ülkenin pek çok noktasında devam ediyor. Yangın bölgelerinde halk söndürme ekipleriyle adeta seferber olurken bazı vatandaşlar itfaiyecilere yardım götürdü bazıları ise damacanayla su taşıdı.

Türkiye'de yedi gündür devam eden yangınlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Ancak yangınların sabotaj olup olmadığına dair iddialar henüz yanıt bulmadı. Ankara Polatlı'da 1 kişinin yangın çıkarmak isterken yakalandığı biliniyor.

Orman yangını çıkarmak için gelen 2 terörist yakalandı iddiası hakkında da açıklamalar geldi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun iddiaya göre orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.

Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

Ateşin çocukları kimdir? Ateşin çocukları inisiyatifi yangınları üstlendi mi? Yangınları PKK mı çıkardı? Ateşin çocukları PKK'ya mı bağlı?
Ateşin çocukları kimdir? Ateşin çocukları inisiyatifi yangınları üstlendi mi? Yangınları PKK mı çıkardı? Ateşin çocukları PKK'ya mı bağlı?

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde gözaltına alınan PKK/PYD şüphelisi 2 şahsın, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalandığını, şahısların orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu olmadığını açıkladı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu değildir" denildi. (İHA)

PKK YANGINLARI ÜSTLENDİ Mİ?

PKK'nın yangın çıkarma kolu olduğu bilinen terörist grup Ateşin Çocukları, sosyal medya hesaplarında ormanları yaktıklarına dair ifadelerde bulundular ancak bu resmi bir açıklama tarafından desteklenmedi.

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