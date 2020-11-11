PKK sembolü nasıl şekle sahiptir? PKK'nın bayrağı var mı?

Bir parkın düzenlemesi sonrası dikkat çeken şekiller PKK terör örgütünün sembolüne benzetildi. Peki, PKK sembolü nasıl bir şekle sahiptir? İstanbul'da parka yapılan PKK sembolüne benzeyen yapı hakkında son gelişmeler neler?

PKK terör örgütünün sözde sahip olduğu bayrağın sembolü, İstanbul'da yer alan bir çocuk parkının yerine süs olarak yapıldı. Olay çok fazla tepki topladı ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, PKK sembolü nasıl şekle sahiptir? PKK'nın bayrağı var mı?

PKK AÇILIMI NEDİR?

Kürdistan İşçi Partisi, kürtçe olarak ifade etmek gerekirse Partiya Karkerên Kurdistan Örgüt daha çok Kürtçe adının baş harflerinden oluşturulmuş (Partiya Karkerên Kurdistan) PKK ismi ile bilinir.

PKK, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısını kapsayan bölgede devlet kurmayı amaçlayan ve bu amaçla söz konusu topraklara haksız bir şekilde sahip olabilmek için askeri hedeflere, köy korucularına ve sivillere karşı saldırılar düzenleyen yasa dışı ayrılıkçı silahlı bir terör ve suç örgütüdür.

PKK SEMBOLÜ NASIL ŞEKLE SAHİPTİR?

PKK sembolü ortasında yıldızdan oluşan bir şekle sahiptir.

PKK BAYRAĞI VAR MI?

Bir örgüt olan PKK, tanınmadığı için bayrağa sahip olamaz.

PARK PKK SEMBOLÜ

PKK sembolüne benzetilmesiyle büyük tepki toplayan parktaki sembol bu şekilde fotoğraflandı;