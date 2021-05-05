PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda Örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG ile radikal terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan 'tahliye' ticareti, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarına yansıdı Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile radikal terör örgütü...

PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda

Örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG ile radikal terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan 'tahliye' ticareti, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarına yansıdı

İSTANBUL - Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile radikal terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan 'tahliye' ticareti, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarına yansıdı. Örgüte finans desteği için 'infak' adı altında para topladıkları iddiasıyla önceki gün İstanbul'da yakalanan DEAŞ sempatizanı 16 şüphelinin, söz konusu paraları Suriye'nin kuzey doğusunda PYD/YPG kontrolündeki El-Hol Kampında tutulan kadın DEAŞ'lıların salıverilmesi için gönderdikleri ortaya çıktı.

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen son operasyon, bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de elindeki radikal akımlara meyilli DEAŞ'lı teröristleri para karşılığı serbest bıraktığını bir kez daha ortaya koydu. MASAK raporlarına yansıyan bilgiler ışığında harekete geçen İstanbul Polisi, DEAŞ'a fon sağlamakla suçlanan ve 'infak' adı altında aracı kişiler üzerinden para transferi yaptıkları ileri sürülen 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında kentin 10 ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Örgüte finansal destek sağlamakla suçlanan şüphelilerin, toplanan paraları bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki El-Hol Kampı'nda rehin tuttuğu DEAŞ üyesi kadınların salıverilmesi için kullandıkları ve para transferini bu nedenle gerçekleştirdikleri belirlendi. MASAK raporu doğrultusunda yapılan çalışmalarda, çeşitli sosyal medya platformlarında organize olup, para toplandığı ve bu paraların transferinin de kurumsal yapılar dışında 'aracı' kişiler üzerinden gerçekleştirildiği öğrenildi.

Daha önceki istihbarat raporlarında, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de bir diğer terör örgütü DEAŞ'ın kamplarda tutulan mensuplarını para karşılığı serbest bıraktığı ve Türkiye'ye yönelik eylem şartı koştuğu bilgileri yer almıştı. Aynı raporlarda, PKK'nın Fırat'ın doğusunda şimdiye dek kontrolsüz olarak serbest bıraktığı DEAŞ'lı terörist sayısının 6 bini bulduğu aktarılırken, örgütler arasındaki 'rehine ticaretinde' serbest bırakmak için alınan 'tahliye parası'nın ise milyonlarca dolara ulaştığı ifade edilmişti.

PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda
PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda
PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda
PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar alıp başını gitti
Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar alıp başını gitti
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Ünal Karaman Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:59:40. #1.16#

title