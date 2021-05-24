PKK'nın üst düzey bir ismi daha MİT operasyonu ile yakalandı
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PKK'nın üst düzey bir ismi daha MİT operasyonu ile yakalandı

PKK'nın üst düzey bir ismi daha MİT operasyonu ile yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk - Haberler | Güncel

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin üst düzey üyelerinden M.A.'yı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışırken yakaladı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin üst düzey üyelerinden M.A.'yı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışırken yakaladı. M.A.'nın, Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevli TSK birliklerine yönelik terör saldırılarına katıldığı belirlendi.

MİT, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin üst düzey üyelerinden M.A.'yı Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışırken yakaladı. Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü üyesi M.A., MİT tarafından Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevli TSK birliklerine yönelik terör saldırılarına katılan terörist M.A.'nın, 2015'te de İstanbul'da uzun namlulu silahlarla eylemlere katıldığı tespit edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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