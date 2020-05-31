PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
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PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da aralarında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi ve "Jandarmamız bir yıl önceki defteri kapattı" dedi.

31.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:15

Twitter hesabından, terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyona ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz, birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu." ifadesini kullandı.

"RAHAT UYUYUN"

Bakan Soylu, etkisiz hale getirilen teröristler tarafından geçen yıl düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın isimlerini de anarak, "Rahat uyuyun" mesajını paylaştı.

PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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