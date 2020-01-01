PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı

01.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:45

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 23 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk, 9'u kadın, 1'i korucu 23 vatandaş için anma töreni düzenlendi. Havanın yağışlı olması sebebiyle tören, Hamzalı Mahallesi'ndeki anıt önünde yapılan duanın ardından köy taziye evinde devam etti. Törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Gözlet, PKK'lı teröristlerin 1 Ocak 1995 ve 16 Mart 1995'te gerçekleştirdikleri iki saldırıda 23 kişiyi katlettiklerini anımsattı. Kaymakam Gözlet, "Terör illetinden en çok zarar gören bu bölgenin insanları olmuştur. Rabbim tez zamanda sona ermesini, bitmesini de göstersin inşallah. Şuanda devletimiz kararlı duruşunu sergiliyor son noktaya kadar. Terör illeti bitene kadar devletimizin mücadelesi devam edecektir. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız, sizler bizim yanımızdasınız, biz bunu biliyoruz. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin, hepinizden razı olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet, ruhları şad olsun" dedi.

Törende konuşmaların ardından çocuklar şiirler okudu. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.

(Muhsin Taş/İHA)

Kaynak: İHA