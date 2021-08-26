PKK'nın gizli mezarlığı ortaya çıkarıldı! Tamı tamına 261 kişiyi gömmüşler
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PKK'nın gizli mezarlığı ortaya çıkarıldı! Tamı tamına 261 kişiyi gömmüşler

PKK'nın gizli mezarlığı ortaya çıkarıldı! Tamı tamına 261 kişiyi gömmüşler
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

PKK'lı teröristlerin örgüt içerisinde çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle öldürdüğü üyeleri gömdükleri gizli bir mezarlık bulundu. Bitlis'teki mezarlıkta 261 kişinin olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerin ailelerine haber verildi.

2017 yılında Bitlis'teki Garzan Mezarlığı'na PKK'lı teröristlerin 261 örgüt üyesinin cesedini gizlice gömüldüğü tespit edildi. Ortaya çıkan bu gelişme sonrasında ölenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürütüldü.

PKK'nın gizli mezarlığı ortaya çıkarıldı! Tamı tamına 261 kişiyi gömmüşler

AİLELERİNE HABER VERİLDİ

Kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi, 261 kişinin numuneleri alındıktan sonra ise yine Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Mezarlıklar Müdürlüğü bu kemikleri Kilyos'ta bulunan kimsesizler mezarlığına nakletti. Kimliği tespit edilen kişilerin ailelerine haber verildi.



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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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