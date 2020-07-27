PKK'nın elebaşı ismi Salih Müslim kimdir? Salih Müslim'in yeğeninin vediği kritik bilgiler neler?
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PKK'nın elebaşı ismi Salih Müslim kimdir? Salih Müslim'in yeğeninin vediği kritik bilgiler neler?

Terör Örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu Salih Müslim'in hamile yeğeni teslim olduktan sonra kritik bilgiler verdiği öğrenildi.

PKK'nın elebaşı ismi Salih Müslim kimdir? Salih Müslim'in yeğeninin vediği kritik bilgiler neler?
27.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:26

Terör Örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşılarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim'in üst düzey teröristler ve yerleriyle ilgili kritik bilgiler verdiği öğrenildi. İkna çalışmaları sonucu 15 Temmuz'da teslim olan Dalya Mahmut Müslim'in ifadesinde verdiği bilgilerin terör operasyonlarında değerlendirildiği bildirildi.

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim'in öz yeğeni olması nedeniyle terör örgütünün yönetim kademesinin yaptığı gizli toplantılara katıldığı belirtilen Dalya Mahmut Müslim'in, özellikle örgütün son aylardaki yapılanması, alınan kararlar ve stratejisi ile ilgili güncel istihbari bilgiler verdiği öğrenildi.

AVRUPA BAĞLANTILARININ GÜÇLÜ OLDUĞUNU ANLATTI

Terör örgütünün kadın yapılanması YJA içerisinde görev yapan, kırmızı kategoride aranan Esma Samur kod adlı terörist Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yapan Dalya Mahmut Müslim'in, terörist elebaşlarıyla ilgili önemli ve kritik bilgiler aktardığı öğrenildi.. Amcası Salih Müslim'in terör örgütünün Suriye'deki siyasi kanadı PYD'nin sözcülük görevini yürüttüğünü, bu nedenle özel önem verildiğini anlatan Dalya Mahmut Müslim, Avrupa bağlantılarının güçlü olduğunu anlattı.

ÖZEL EĞİTİM ALINDIĞINI, MÜHİMMATLARIN AVRUPA ÜLKELERİNDEN GELDİĞİNİ DİLE GETİRDİ

Örgütün kamplarında verilen eğitimleri anlatan Dalya Mahmut Müslim, teknolojik silah ve mühimmatların başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinden de geldiğini, teröristlerin drone kullanmaları için de özel olarak eğitildiğini söyledi. Dalya Mahmut Müslim'in, 2013 yılında Suriye'nin Aynularab bölgesinden örgüte katıldığı, Suriye-Kamışlı'da üst düzey teröristlerin de aralarında olduğu örgüt üyelerine şoförlük ve korumalık yaptığı öğrenildi. Dalya Mahmut Müslim'in hamile olduğu, eşinin de kısa süre sonra güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bu arada, Dalya Mahmut Müslim'in örgütle ilgili verdiği bilgiler ve Türkiye sınırlarında suça karışmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

Salih Müslim, 1951 yılında, Suriye'nin Halep ilinin, Kobani kasabasında dünyaya gelmiştir. Müslim, 1970'li yıllarda İstanbul'a gitmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kimya mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

1998 yılında katıldığı Kürdistan Demokrat Partisi'nin Suriye kolu olan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'nden 2003 yılında ayrılarak PYD'ye katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Salih Müslim'in Türkiye'de diplomatik şekilde ağırlanmasını yargıya taşıması sonrasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı terör suçundan arananlar listesine güncelleme yaparak Salih Müslim'in de adını ekledi. Kırmızı listede bulunan Müslim için 4 milyon liraya kadar para ödülü kondu.

Kırmızı bültenle aranırken 25 Şubat 2018 Pazar günü Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı. Ve 2 gün sonra da bırakılmıştır. Temmuz 2019'da kırmızı bültenden çıkartıldı.

Kaynak: DHA

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