PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak üzere sakladıkları 2 el bombası ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak üzere sakladıkları 2 el bombası ele geçirildi

PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak üzere sakladıkları 2 el bombası ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Haberler | Güncel

SİİRT'te, polis ekiplerince yapılan araştırma sonucu PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak üzere arazide sakladıkları 2 el bombası ve 468 mermi ele geçirildi.

SİİRT'te, polis ekiplerince yapılan araştırma sonucu PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak üzere arazide sakladıkları 2 el bombası ve 468 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, terör örgütü PKK mensupları ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgi edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, merkeze bağlı Tınaztepe Mahallesi'nde tespit edilen bir arazide yaptıkları aramada 2 el bombası, 468 mermi ve Kaleşnikof tüfeğine ait 4 şarjör ele geçirdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak

Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi
Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi
Son dakika haber... Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde peşmerge güçlerine saldırdı: 1 ölü
Son dakika haber... Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde peşmerge güçlerine saldırdı: 1 ölü
Son dakika gündem: Eren-1 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride arandığı belirlendi
Son dakika gündem: Eren-1 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride arandığı belirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Selçuk Balcı Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak üzere sakladıkları 2 el bombası ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 19:07:35. #1.13#

title