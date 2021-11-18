PKK/KCK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında, PKK/KCK'nın kurucularından 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. Kaytan'ın, Ankara Merasim Sokak ile Kızılay Güvenpark otobüs duraklarındaki saldırıların talimatını veren örgüt lideri olduğu öğrenildi.

MİT, operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde 'KCK Yürütme Konseyi' üyesi Ali Haydar Kaytan'la ilgili geniş çaplı istihbarat çalışması yaptı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli çalışmanın sonucunda MİT ve TSK ortak hareket ederek Irak'ın kuzeyinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, çok sayıda törerist etkisiz hale getirildi. Daha sonra MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmasıyla etkisiz hale getirilen teröristler arasında Kaytan'ın da bulunduğu belirlendi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirilmiş oldu.

Kaytan'ın, Ankara Merasim Sokak'ta bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin yaralandığı ve Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü aracın patlatılarak 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 349 kişinin de yaralandığı saldırıların talimatını veren örgüt lideri olduğu öğrenildi.