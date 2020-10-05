PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım
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PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım

05.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:43

Henüz 15 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Destan, filmlere konu olacak bir kaçış hikayesiyle kurtuldu. CNN Türk canlı yayınında yaşadıklarını anlatan Destan, örgütün çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, kameramanlar Hilmi Yaşa ve Halil Kahraman Şırnak'a gitti. Orada PKK'dan kaçan gençlerle konuştu. O gençlerden biri de 21 yaşındaki Destan…

15 YAŞINDAYKEN KAÇIRILDI

Terör örgütü PKK, henüz 15 yaşındayken Destan'ı kandırıp dağa kaçırdı. Destan, 4,5 yıl boyunca dağda yaşadı ve sonunda terör örgütünden kaçmayı başardı.Terör örgütü PKK, Destan'ın ömründen 4,5 yılı çaldı. Önce Cudi Dağı'na daha sonra da Suriye'ye götürüldü. Kaçırıldığında 15 yaşında olan Destan, hayatının baharındayken her şeyi yarım kaldı.

"İLK GÜN ÇOK AĞLADIM"

Terör örgütünden kaçtıktan sonra suça karışmadığı için 5 ay hapiste kalan Destan, "Terör örgütü üyeleri okulun etrafındalardı. 1-2 günlüğüne gidelim sonra geliriz dediler. Ben ilk gün çok ağladım. Bize her şeyi unutturdular. Savaşa odaklanmamızı istediler. Türk askerine karşı savaşmamızı istediler. 'Önderimiz cezaevinde onun için savaşıyoruz' dediler" şeklinde konuştu.

DEFALARCA TECAVÜZE MARUZ KALDI

Destan, günler geçtikçe daha acı şeylerle karşılaşmaya başladı. Defalarca tecavüze maruz kaldığını belirten Destan, intihar edenleri de gördüklerini, niye öldüklerini sorduklarında da 'Öcalan için' cevabını aldıklarını söylüyor.

"KAR SUYUNU ERİTİP BANYO YAPTIK"

4,5 yıl boyunca yaşadığı zorlu süreçlerden de bahseden Destan, yiyecek olarak 3 ay boyunca hamurla suyu karıştırıp yediklerini, kışın ise kar sularını eritip banyo yapabildiklerini söyledi.

ÖRGÜTÜN ARABASINI ALARAK KAÇTILAR

Destan, 4,5 yılın sonunda iki arkadaşıyla birlikte örgütten kaçmayı kafasına koydu. Kaçarken de örgütün arabasını ve telefonunu alıp kaçmayı başardılar. Destan kaçış planıyla ilgili "Ben ilk günden beri kaçmak istiyordum. Yanıma bomba da almıştım. Bizi görürlerse kendimi patlatacaktım. Kaçmayı kafama koymuştum" diyor.

Destan o telefonla ailesine ulaştı. Yıllardır evlatlarından haber almayan ailesi sevinçle jandarmaya haber verdi ve koordinatlar belirlendi ve Destan bu şekilde yeniden ailesine kavuşmuş oldu.

PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım
Haber Yorumları (7)
AHMET AKBABA: Pişmanlık tövbedir. Büyük geçmiş olsun.darısı diğer kandırılmış evlatlarımızın başına.
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ANDIRINLI: Onbeş yaşında zorla kaçırılmış, kendini öldürmeyi göze alarak örgütten kaçmış, kararına saygı duymak gerekir. Belki bundan sonra rormal hayatı olur.
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NİTTERSAN: OKUMAN YAZMAN YOK MU ? HİÇBİR SUÇA KARIŞMADIĞI İÇİN 5 AY YATMIŞ .
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