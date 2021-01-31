PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan "Kaçanları vurun talimatı"
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PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan "Kaçanları vurun talimatı"

31.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:27
PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan

TSK'nın son zamanlarda yaptığı etkili operasyonlardan sonra ciddi bir kayıp veren terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Operasyonların ardından terörist elebaşı Murat Karayılan'a yakın bir terörist teslim olurken, ifadesinde Karayılan'ın kaçan teröristleri vurma talimatı verdiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri art arda yaptığı operasyonlar ile terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Uzun yıllardır çözülmenin yaşandığı örgütte teröristler kaçmaya devam ediyor.

TERÖRİSTLER TALİMATLARI DİNLEMİYOR

Terörist elebaşı Murat Karayılan'a çok yakın görev alan bir teröristin de kaçarak teslim oldu. İfadesinde örgütten kaçışların engellenemediğini anlatan terörist, İHA destekli hava harekatları nedeniyle örgütün çok zor durumda olduğunu, gizlendikleri yerlerden dışarı çıkamayan teröristlerin artık talimat da dinlememeye başladığını söyledi.

KARAYILAN İNFAZ TALİMATI VERDİ

SABAH'a konuşan Güvenlik kaynakları ise terörist elebaşı Murat Karayılan'ın infaz talimatları verdiği ve bu durumun da örgütte ayrı bir sorun yarattığını tespit ettiklerini belirtti.

İNFAZ NEDENİYLE TERÖRİSTLER KAÇMAKTAN KORKUYOR

Elebaşının, "Örgütten kaçanların görüldükleri yerde vurulması" için talimat verdiği, birçok teröristin bu nedenle teslim olmaktan korktuğu buna rağmen son dönemde örgütten kaçmak isteyen birçok teröristin olduğu teyit edildi.

TSK'nın operasyonları nedeniyle kaçacak yer arayan alt kadrodaki teröristlerde moral bozukluğuna neden olduğu ve daha rahat şartlarda yaşayan sözde örgüt yöneticileriyle aralarındaki anlaşmazlığın terör örgütü içindeki çözülmelere neden olduğu kaydedildi.

Haber Yorumları (13)
FARE GİBİ YAŞAMAYA DEVAM.....: Ndr
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KÖKÜNÜZ KAZININCAYA KADAR: LANET OLSUN PKK VE HIZMETÇILERI
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BOTAN: kürdlere en büyük katliami yapan bu süpyanciyi gebertin artik
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