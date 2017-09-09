PKK, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Siirt'te PKK'lı teröristler, oğlunu kaçırmak istedikleri Mehmet Salih Aslan'ı şehit etti. Teröristlere direnirken şehit olan Aslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.
Siirt'te iş adamı Mehmet Salih Arslan, oğlunu kaçırmak isteyen PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Aslan'ın bir oğlunun da daha önce PKK tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.
ERUH'DA FABRİKA KURDU
Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde yaşayan ve köyde süt ve süt ürünleri üzerine fabrika kuran 62 yaşındaki Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.
DAHA ÖNCE OĞLUNU KAÇIRMIŞLAR
Evinin önündeki saldırıda ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirtilen Arslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.