Pizza Şirketi Yorum Yapan Müşteriye Dava Açtı: Nevzat Aydın Devreye Girdi
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Pizza Şirketi Yorum Yapan Müşteriye Dava Açtı: Nevzat Aydın Devreye Girdi

Ülkemizde Pizza Eat adı ile bilinen ve İtalya'nın en popüler pizza markalarından birisi olan Pizza.it internet üzerinden yemek siparişi veren bir müşterinin şirkete yolladığı yorumdan sonra müşteriye ihtarname gönderdi.

Pizza Şirketi Yorum Yapan Müşteriye Dava Açtı: Nevzat Aydın Devreye Girdi
25.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:04

Ülkemizde Pizza Eat adı ile bilinen ve İtalya'nın en popüler pizza markalarından birisi olan Pizza.it internet üzerinden yemek siparişi veren bir müşterinin şirkete yolladığı yorumdan sonra müşteriye ihtarname gönderdi. Yorum yapan müşteriye dava açan şirket sosyal medyadan büyük tepkiler toplarken Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yorum Yapan Müşteriye Dava Açılıyor

Yemeksepeti üzerinden verdiği siparişi beğenmeyen ve bu durumu yorumlar sekmesinden şirket ile paylaşan bir kullanıcı, kendisine gelen ihtarnamenin ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Sipariş verdiği pizzanın altının kömür gibi geldiğini belirten kullanıcı, Yemeksepeti'nin yorumlar sekmesine "İtalyan pizzası hakkında en ufak bir fikre sahip olduğunuzdan emin misiniz? Pizzanızın altı yanmış direkt kömür olarak geldi. Hem param boşa gitti hem de aç kaldım. Kutusuyla birlikte kömür yığınının fotoğrafını çektim paylaşıyorum." şeklinde yorumda bulundu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan şirket yetkilileri söz konusu yorumun firmayı zor duruma soktuğunu ve kişinin kötü niyetli olduğunu belirterek müşteriye ihtarname gönderildiğini belirtti. İhtarnamede müşteriden paylaştığı yorumu iki gün içinde silmesi, aksi durumda saygınlığı ve ticari itibarı zedelediği gerekçesi ile maddi tazminat davası açılacağı belirtildi.

Bu durumun ardından açıklama yapan Nevzat Aydın, "Yemeksepeti olarak kullanıcılarımızın verdiği tüm yorumları itinayla dikkate alıyor ve takip ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da kullanıcılarımızdan yorum almaya, ahlaki değerler ve ispatlanabilirlik çerçevesinde de tüm şeffaflığımızla bu yorumları yayınlamaya devam edeceğiz. Aynı değerler içerisinde belirtmek isterim ki tüm yorumlara restoranlarımızın da cevap verme hakkı bulunmaktadır. Bu olay özelinde de kullanıcımıza karşı açılabilecek olası davada eğer bir tazminat ya da mağduriyet söz konusu olursa Yemeksepeti olarak bunları karşılamayı taahhüt ediyoruz." diyerek müşterinin olası zararlarının karşılanacağını vurguladı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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