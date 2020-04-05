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Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle "Nano teknoloji" diyerek satılan ve yıkanarak temizlendiği iddia edilen siyah renkli maskelerin sağlıksız koşullarda hazırlandığı sosyal medyada paylaşılan videolarda gözler önüne serildi.

05.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:24
Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor

Türkiye, son günlerde koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bazı fırsatçılar tekrar tekrar yıkanıp kullanılabildiğini iddia ettikleri siyah renkli "Nano maske"leri piyasaya sürdü. Ancak bu ürünlerin paketlendikleri yerler bile sağlığı tehdit etmeye yeter cinsten.

Koronavirüs ülkemizde 4 Nisan'da açıklanan verilere göre 23 bin 934 kişide görülürken 501 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Uzmanlar, salgından korunmak için toplu olarak bulunan alanlarda maske takılması ve sık sık el yıkanılması uyarısında bulunuyor.

"NANO TEKNOLOJİ" MASKELER ORTAYA ÇIKTI

Maskenin günlük yaşam için en önemli ürünlerden biri haline geldiği günümüzde özellikle sosyal medya üzerinden "Nano teknoloji" adı verilen siyah renkli maskelerin reklamları çıkmaya başladı. Bu ürünlerin iddia edilen en büyük özelliği ise yıkanarak veya mikrodalga fırında ısıtılarak dezenfekte edildiği oldu.

ÜRETİLDİĞİ SAĞLIKSIZ ORTAM GÖRÜNTÜLENDİ

Ancak bu ürünün paketlendiği ortamda çekilen video; ürünün değil sağlıklı olmasını ne kadar sağlıksız bir şekilde hazırlandığını gözler önüne serdi. Öyle ki paylaşılan videoda; ev ortamında yere oturan ve bazılarının ayaklarının çıplak olduğu görülen bir grup maskeleri elleriyle paketliyor.

"YIKANARAK STERİLİZE EDİLMESİ İMKANSIZ"

Geçtiğimiz gün Haberler.com'dan Bahadır Çolak'a konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclisi Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık, "Nano teknoloji" maskelerle ilgili şunları söylemişti: "Yıkanarak veya mikrodalga fırına atarak maskelerin sterilize edilmesi imkansız. Bu maskeler hakkında şu anda elimizde hiçbir bilimsel veri yok. Mehmet Hoca da (Prof. Dr. Mehmet Ceyhan) bilimsel verilerin olmadığını söyledi. Bu maskeleri üreten firmanın ellerinde varsa testlerini yayınlaması lazım. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun da bu belgeleri incelemesi gerekiyor. Zaten belgeleri yoksa da toplatılması lazım. Maskelerde önemli olan filtrasyon işleminin yapılmasıdır. Yoksa herkes ağzına tülbent bağlasın dolaşsın böyle bir şey olmaz."

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçtiğimiz gün kameralar karşısına geçerek açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük yaşamda sosyal alanlarda maske takılmasının zorunlu hale geldiğini açıklamıştı.

Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor

Haberin Videosu:

'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor

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