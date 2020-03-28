Piyanistlerin koronavirüs yalnızlığına karşı mücadelesi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Piyanistlerin koronavirüs yalnızlığına karşı mücadelesi - Haber
Koronavirüs, Gülsin Onay, Piyanist, Yaşam

Piyanistlerin koronavirüs yalnızlığına karşı mücadelesi

Piyanist Gülsin Onay ve Igor Levit, koronavirüs nedeniyle eve kapananlara sosyal medya üzerinden konserler veriyor.

28.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:44
Piyanistlerin koronavirüs yalnızlığına karşı mücadelesi

Piyanist Gülsin Onay ve Igor Levit, koronavirüs nedeniyle eve kapananlara sosyal medya üzerinden konserler veriyor. Onay, "Dinleyicilerimin bana, benim dinleyicilerime ihtiyacım var" diyor.Koronavirüs önlemleri kapsamında dünya çapında 3 milyar civarında kişi eve kapanmış durumda. Ancak evden çıkmadan da canlı konserler dinlemek mümkün, hem de ustalarından. Bir süredir Türkiye'den devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Almanya'dan ise ödüllü piyanist Igor Levit konser salonları yerine kendi evlerinin salonundan dinleyicilere ulaşıyor. Gülsin Onay her pazar sosyal medyadan canlı olarak vermeyi planladığı bu evden eve konserler dizisine 15 Mart'ta başladı. Onay, Polonya'da yapılması planlanan ve iptal edilen konserini Periscope üzerinden yayınlayarak Twitter'da paylaştı:

"Dinleyicilerimin bana ihtiyacı var, benim dinleyicilerime ihtiyacım var" diyen Onay'a göre evde geçirilen bu günlerde birbirimizle güzel şeyleri paylaşmak güç veriyor. Levit'den her akşam bir konser Piyanist Igor Levit de her akşam TSİ 21'de dinleyicileriyle sanal ortamda buluşuyor. Önce kuyruklu bir piyano ve duvarda asılı bir resim görülüyor. Ardından Levit piyanosunun başına geçiyor: "Bugün yine size Beethoven çalacağım. 17 numaralı piyano sonatını." Levit, önce Fırtına (Der Sturm) adlı 1801 yılında bestelenmiş eserin neden devrimsel bir nitelik taşıdığını Almanca ve İngilizce olarak anlatıyor, sonra çalmaya başlıyor:

Görüntü arada gidip gelse ve ton kalitesi bir konser salonundaki kadar iyi olmasa da tüm bunlar yorumun profesyonelliğini, müziğin evrenselliğini gölgelemeye yetmiyor. Görünmeyen dinleyiciler Peki, bir konser salonu yerine evinin salonundan görünmeyen dinleyicilere konser vermek nasıl bir his? Gülsin Onay'a göre yorumcunun kendisi ve müzik arasında kurduğu bağ, dinleyicinin eşliği ile oluşuyor. Onay, ancak bunun normalde zaten fiziksel olarak hissedilmeyen bir bağ olduğunu belirtiyor ve bu nedenle varlığını sosyal medyadan da bir şekilde hissettirdiğine dikkat çekiyor.

Igor Levit bu soruyu "Çok tuhaf. Çok daha farklı, ancak şaşırtıcı şekilde neredeyse daha yoğun bir duygu olduğunu söyleyebilirim" diye yanıtlıyor. Levit bu şekilde müziğin adeta gurme bir üründen, çıkış noktasına, yani diğer insanlarla paylaşılan bir deneyime dönüştüğünü belirtiyor ve ekliyor "Üstelik konu repertuarın ötesine çıkıyor. Beethoven, Mozart, Stockhausen veya Pembe Panter çalmışım fark etmiyor. Asıl olan birliktelik. Gerçekliğe hoş geldiniz!" Peki, koronavirüs karantinaları, evde kalma çağrıları sonlandığında ne olacak? Sosyal medyadaki müziksever takipçilerin yanıtı basit: Şu günler geçsin konsere gideceğiz! Anastassia Boutsko/ Banu Wöltje

(c)


Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haber
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
CZN Burak'tan büyük başarı! Instagram'ın paylaştığı ilk Türk oldu Haber
CZN Burak'tan büyük başarı! Instagram'ın paylaştığı ilk Türk oldu
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haber
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler 'Kira bende' kampanyasına destek oldu
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Hadise Ezgi Mola Seda Sayan Dilek Yaman
Spor Basketbolcu Yılmaz Vural Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Rize İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Piyanistlerin koronavirüs yalnızlığına karşı mücadelesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 15:23:59. #1.15#
title