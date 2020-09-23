Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı kimdir? Ünlü piyanist şarkıları neler? Güldiyar Tanrıdağlı eğitimi nedir?
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Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı kimdir? Ünlü piyanist şarkıları neler? Güldiyar Tanrıdağlı eğitimi nedir?

23.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:32

MSGSÜ'de klasik müzik eğitimi aldıktan sonra Mozarteum'da yüksek lisansını yapan piyanist Güldiyar Tanrıdağlı kimdir? Güldiyar Tanrıdağlı şarkıları neler?

Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı kimdir? Ünlü piyanist şarkıları neler? Güldiyar Tanrıdağlı eğitimi nedir?

Kapı", "Ekşi Elmalar", "Kurşun", "Babam", "Koca Koca Yalanlar" gibi birçok dizi ve film müziğine imza atan piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı kimdir? Güldiyar Tanrıdağlı şarkıları nelerdir?

GÜLDİYAR TANRIDAĞLI KİMDİR?

MSGSÜ'de klasik müzik eğitimi aldıktan sonra Mozarteum'da yüksek lisansını yapan piyanist Güldiyar Tanrıdağlı, ilk solo albümü 'Rachmaninov Anatolian Project'i Mayıs 2015'te yayımlamıştı.

Güldiyar Tanrıdağlı verdiği bir röportajda şunları söyledi;

"Rahmaninov'un müziği ile konservatuvardaki ikinci yılımda, 11 yaşındayken tanıştım. İlk dinlediğim eseri ise 2. Piyano Konçertosu'ydu, o kadar etkilenmiştim ki diğer eserlerini araştırmaya, incelemeye başladım. Piyano eserlerinin yanında lied'leri, oda müziği eserleri, senfonileri vardı ve bunlardan özellikle lied, prelüd gibi kısa süreli eserlerindeki doğu müziği tınıları dikkatimi çekiyordu. Böylece bu projenin oluşum süreci o yıllarda başlamış diyebilirim. Türkiye'deki ve Avusturya'daki piyano eğitimimin yanı sıra dansın hayatımda hem eğitim hem performans olarak hep var olması, yine Avusturya Mozarteum'da almış olduğum film müziği eğitimim, devamında Kalan Müzik'te dizi ve film müziği bestecisi olarak çalışmalarım da süreci hızlandıran etkenlerdir. Çünkü Rahmaninov'un besteleri ile tüm bu alanlarda iç içe olduğumu söyleyebilirim."

GÜLDİYAR TANRIDAĞLI

How Fair This Spot, Lied Op. 21, No. 7

Sing Not to Me, Beautiful Maiden, Lied Op. 4, No. 4

The Harvest of Sorrow, Lied Op. 4, No. 5

Prelude, Op. 32, No. 10

Dance Orientale, Op. 2, No. 2

Prelude, Op. 23, No. 4

Vocalise, Op. 34, No. 14

Prelude, Op. 23, No. 1

Prelude, Op. 23, No. 2

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Kaynak: Haberler.com

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